https://ria.ru/20210623/esminets-1738329145.html

Посол России в Великобритании оценил действия Defender в Черном море

Посол России в Великобритании оценил действия Defender в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

Посол России в Великобритании оценил действия Defender в Черном море

Британский корабль вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения, заявил посол России в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:21

2021-06-23T21:21

2021-06-23T21:21

россия

су-24м

черное море

андрей келин

нато

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ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский корабль вторгся в российские территориальные воды в нарушение международных соглашений и не реагировал на предупреждения, заявил посол России в Британии Андрей Келин.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Сегодня британский корабль, участвовавший в учениях (НАТО) Sea Breeze, решил зайти в территориальные воды Российской Федерации. Он сделал это и вошел в территориальные воды на три километра, он не ответил на несколько предупреждений, а данные предупреждения делались через каждые 10 минут после того, как он вошел в территориальные воды. Он был остановлен и покинул территориальные воды России. Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования", - сказал посол в среду в интервью Channel 4.Дипломат напомнил, что ранее начальниками генштабов вооруженных сил двух стран был подписан протокол, который устанавливает условия урегулирования ситуаций, аналогичных произошедшей."Это (инцидент у берегов Крыма) вызывает сожаление. У меня нет полной информации, но насколько я знаю, это (выстрелы) прозвучали в качестве предупреждения, потому, что корабль не отвечал на предупреждения и какие-то меры требовалось предпринять. После этого британский военный атташе был вызван в наше министерство обороны, ему объяснили ситуацию", - сказал посол.Келин не согласился с заявлением журналистки о том, что действия российских военных были агрессивными."Я так не думаю. Что ваш корабль делал в наших территориальных водах, скажите пожалуйста? Лондон всегда спрашивает, что российские корабли делают в Северном море. Британский корабль был не только в Черном море, а в территориальных водах Российской Федерации. Я бы призвал к большей осторожности при движении кораблей", - сказал посол.В среду днем британское и минобороны и канцелярия правительства заявили, что эсминец британских ВВС не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах. Британская сторона настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738325191.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738310527.html

россия

черное море

лондон

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россия, су-24м, черное море, андрей келин, нато, лондон, в мире