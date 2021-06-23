https://ria.ru/20210623/esminets-1738325191.html
Захарова оценила заявление Лондона об инциденте с эсминцем у Крыма
Захарова оценила заявление Лондона об инциденте с эсминцем у Крыма - РИА Новости, 23.06.2021
Захарова оценила заявление Лондона об инциденте с эсминцем у Крыма
Заявление Лондона о "неточном описании" российской стороной инцидента с эсминцем Defender свидетельствует о том, что Великобритания "утратила манеры", считает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:38
2021-06-23T20:38
2021-06-23T23:00
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мария захарова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заявление Лондона о "неточном описании" российской стороной инцидента с эсминцем Defender свидетельствует о том, что Великобритания "утратила манеры", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение Defender российской границы у мыса Фиолент в Черном море. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, который на три километра вошел в территориальное море. После этого корабль покинул российские воды.В Министерстве обороны Великобритании утверждают, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. Как считают в британском ведомстве, Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы". При этом корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил границы территориальных вод."Новость #1: Британское Министерство обороны назвало сообщения о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды у Крыма, "российской дезинформацией", — написала Захарова в Telegram-канале."Новость #2: Журналист Би-би-си, находящийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Он также отметил, что "около 20" российских самолетов пролетело над кораблем и что он слышал предупредительные выстрелы", — добавила она.Как напомнила Захарова, британское посольство заявило, что по эсминцу не сделали никаких выстрелов. "Корабль королевских Военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — привела она сообщение дипмиссии.По ее словам, "на этот раз" — оборонное ведомство и дипмиссия."Ну не все же британским спецслужбам подставлять Би-би-си, — заметила Захарова.Представитель МИД посоветовала Лондону в следующий раз "стучать", если захочет "мирно зайти" в территориальные воды России.В российском Минобороны ранее подчеркнули, что экипаж эсминца предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах, но эти сигналы остались без ответа. В ведомстве расценивают опасные действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Минобороны призвало Лондон провести тщательное расследование инцидента.
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россия, вмс великобритании, би-би-си, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, севастополь, в мире
Захарова оценила заявление Лондона об инциденте с эсминцем у Крыма
20:38 23.06.2021 (обновлено: 23:00 23.06.2021)
Захарова о словах Лондона про эсминец: в следующий раз захотите "мирно зайти" — стучите
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Заявление Лондона о "неточном описании" российской стороной инцидента с эсминцем Defender свидетельствует о том, что Великобритания
"утратила манеры", считает официальный представитель МИД России Мария Захарова
.
Ранее Черноморский флот совместно с авиацией остановил нарушение Defender российской границы у мыса Фиолент в Черном море
. Для этого пришлось сделать предупредительные выстрелы и бомбометание по курсу движения эсминца, который на три километра вошел в территориальное море. После этого корабль покинул российские воды.
В Министерстве обороны Великобритании
утверждают, что Defender совершал мирный проход через территориальные воды Украины
и никто по нему не стрелял. Как считают в британском ведомстве, Россия
проводила в Черном море "учебные стрельбы". При этом корреспондент Би-би-си
Джонатан Бил, находившийся на борту Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил границы территориальных вод.
"Новость #1: Британское Министерство обороны назвало сообщения о предупредительных выстрелах по своему кораблю, зашедшему в территориальные воды у Крыма, "российской дезинформацией", — написала Захарова в Telegram-канале.
"Новость #2: Журналист Би-би-си, находящийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Он также отметил, что "около 20" российских самолетов пролетело над кораблем и что он слышал предупредительные выстрелы", — добавила она.
Как напомнила Захарова, британское посольство заявило, что по эсминцу не сделали никаких выстрелов. "Корабль королевских Военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом", — привела она сообщение дипмиссии.
"Кто же врет: британское Минобороны, британский журналист телеканала Би-би-си или британское посольство в Москве?" — задалась вопросом дипломат.
По ее словам, "на этот раз" — оборонное ведомство и дипмиссия.
"Ну не все же британским спецслужбам подставлять Би-би-си, — заметила Захарова.
Представитель МИД посоветовала Лондону в следующий раз "стучать", если захочет "мирно зайти" в территориальные воды России.
В российском Минобороны ранее подчеркнули, что экипаж эсминца предупредили о возможности применении оружия, если тот продолжит незаконно находиться в территориальных водах, но эти сигналы остались без ответа. В ведомстве расценивают опасные действия Defender в Черном море как грубое нарушение Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года. Минобороны призвало Лондон провести тщательное расследование инцидента.