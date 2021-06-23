https://ria.ru/20210623/esminets-1738322198.html

В посольстве Британии назвали описание событий в Черном море неточным

В посольстве Британии назвали описание событий в Черном море неточным - РИА Новости, 23.06.2021

В посольстве Британии назвали описание событий в Черном море неточным

Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ситуацию с эсминцем Defender в Черном море, указав, что описание событий российской стороной является... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:08

2021-06-23T20:08

2021-06-23T20:22

су-24м

черное море

великобритания

москва

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании в Москве отреагировало на ситуацию с эсминцем Defender в Черном море, указав, что описание событий российской стороной является неточным.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.В своём Telegram-канале британское посольство указало, что "по эсминцу Defender не было произведено никаких выстрелов"."Корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Описание этих событий российской стороной является неточным", - написало посольство.

https://ria.ru/20210623/esminets-1738310527.html

черное море

великобритания

москва

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су-24м, черное море, великобритания, москва, в мире