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Би-би-си: британский эсминец специально нарушил границы России
Би-би-си: британский эсминец специально нарушил границы России - РИА Новости, 24.06.2021
Би-би-си: британский эсминец специально нарушил границы России
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T19:53
2021-06-23T19:53
2021-06-24T00:44
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная на борту во время инцидента, опубликована на сайте телерадиокомпании.На самой записи аудиосообщения можно услышать звук пролетающего самолета.Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять". Когда Defender приблизился к южной оконечности Крыма, экипаж миноносца уже находился на боевых постах, а системы вооружения корабля были наготове, уточнил Бил."Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России", — сказал он.По словам журналиста, над эсминцем Королевских ВМС пролетели около 20 российских истребителей. Он также отметил, что слышал выстрелы.Таким образом слова Била опровергают заявления британских властей о том, что корабль "совершил мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял". Ранее Министерство обороны сообщило, что британский эскадренный миноносец Defender нарушил границы страны у мыса Фиолент в Крыму. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования корабля НАТО. После этого Defender покинул границы России.
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россия, вмс великобритании, би-би-си, нато, великобритания, безопасность
Би-би-си: британский эсминец специально нарушил границы России
19:53 23.06.2021 (обновлено: 00:44 24.06.2021)
Журналист Би-би-си заявил, что британский эсминец подошел на расстояние видимости к Крыму
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту британского эскадренного миноносца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил территориальные воды России
у берегов Крыма. Аудиозапись, сделанная на борту во время инцидента, опубликована на сайте телерадиокомпании
.
"HMS Defender продолжил свой путь в территориальных водах Крыма примерно на расстоянии 12 миль от полуострова, мы видим побережье", — сказал он.
На самой записи аудиосообщения можно услышать звук пролетающего самолета.
Позднее корреспондент признал, что российские военные несколько раз предупредили экипаж британского корабля по радиосвязи. В одном из сообщений говорилось: "Если вы не измените курс, мы будем стрелять".
Когда Defender приблизился к южной оконечности Крыма, экипаж миноносца уже находился на боевых постах, а системы вооружения корабля были наготове, уточнил Бил.
"Это был преднамеренный шаг, чтобы продемонстрировать нашу позицию России", — сказал он.
По словам журналиста, над эсминцем Королевских ВМС пролетели около 20 российских истребителей. Он также отметил, что слышал выстрелы.
Таким образом слова Била опровергают заявления британских властей о том, что корабль "совершил мирный проход через территориальные воды Украины
и никто по нему не стрелял".
Ранее Министерство обороны сообщило, что британский эскадренный миноносец Defender нарушил границы страны у мыса Фиолент в Крыму. Военным пришлось открыть предупредительный огонь и сбросить четыре авиабомбы по пути следования корабля НАТО
. После этого Defender покинул границы России.