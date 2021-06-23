https://ria.ru/20210623/esminets-1738310527.html

В Лондоне заявили, что эсминец Defender не заходил в воды России

В Лондоне заявили, что эсминец Defender не заходил в воды России - РИА Новости, 23.06.2021

В Лондоне заявили, что эсминец Defender не заходил в воды России

Эсминец британских ВВС не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах, заявил официальный представитель канцелярии британского РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:04

2021-06-23T19:04

2021-06-23T19:04

россия

су-24м

министерство обороны великобритании

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ЛОНДОН, 23 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Эсминец британских ВВС не был обстрелян в Черном море и не находился в российских территориальных водах, заявил официальный представитель канцелярии британского премьера.В среду минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца."Неверно говорить, что по нему (британскому эсминцу) стреляли или что корабль находился в российских водах. Defender шел наиболее прямым и признанным на международном уровне путем между Украиной и Грузией... Британия и другие страны ранее были предупреждены о том, что Россия проводит учебные стрельбы недалеко от района, где проходил Defender", - сказал представитель канцелярии журналистам."Как вы знаете, Британия не признает российской претензии на Крым и мы продолжаем придерживаться международного консенсуса в том, что аннексия Крыма является незаконной", - добавил он.Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что никаких предупредительных выстрелов в сторону эсминца не производилось, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

севастополь

грузия

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россия, су-24м, министерство обороны великобритании, владимир путин, севастополь, оон, грузия, безопасность, в мире