https://ria.ru/20210623/esminets-1738271287.html

МИД оценил действия британского эсминца в Черном море

МИД оценил действия британского эсминца в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

МИД оценил действия британского эсминца в Черном море

Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:31

2021-06-23T16:31

2021-06-23T16:36

вмс великобритании

мария захарова

министерство обороны великобритании

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

севастополь

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

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москва

севастополь

россия

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