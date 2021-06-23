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МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
МИД оценил действия британского эсминца в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:31
2021-06-23T16:36
вмс великобритании
мария захарова
министерство обороны великобритании
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
севастополь
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
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вмс великобритании, мария захарова, министерство обороны великобритании, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, севастополь, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, в мире
МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31 23.06.2021 (обновлено: 16:36 23.06.2021)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : МИД России

МИД назвал действия британского эсминца грубой провокацией

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва квалифицирует действия британского эсминца в Черном море как грубую провокацию, в российское дипведомство будет вызван британский посол, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.
Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.
Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.
Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
16:08
Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
 
ВМС ВеликобританииМария ЗахароваМинистерство обороны ВеликобританииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСевастопольРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БезопасностьВ мире
 
 
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