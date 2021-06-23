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Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
На предупреждения не реагировал, шел прямиком к мысу Фиолент — нарушивший госграницу эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании удалось выдворить из... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:36
2021-06-23T16:36
россия
вмс великобритании
черное море
республика крым
присутствие кораблей нато в черном море
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. На предупреждения не реагировал, шел прямиком к мысу Фиолент — нарушивший госграницу эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании удалось выдворить из территориального моря России только совместными усилиями флота и авиации. Настойчивый британец изменил курс лишь после того, как перед носом выросли белые столбы разрывов 250-килограммовых авиационных фугасок и всплески снарядов корабельных орудий. РИА Новости разбиралось в ситуации.Четыре "фугаски"Международный инцидент с предупредительный боевой стрельбой и бомбометанием произошел в среду неподалеку от побережья Крыма. События развивались стремительно, на принятие решение у командования были считанные минуты.По данным Минобороны России, эсминец Королевских ВМС HMS "Defender" с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени. На три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и погранслужба ФСБ, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения проигнорировали."В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу, — сообщили в военном ведомстве. — В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. В 12:23 в результате совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации".Применение оружия в пограничных инцидентах — крайняя мера, к которой морские державы стараются лишний раз не прибегать во избежание эскалации. Но иногда без этого не обойтись — случай с "Дефендером" как раз такой. Британские моряки явно сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы суверенного государства и тем самым базовые нормы международного морского права.Как объяснил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, морская граница определяется территориальными водами. "У нас это 12 миль, — уточнил адмирал. — Эсминец должен был знать свое точное местоположение, то есть британцы понимали, что нарушают российскую границу ".Право на огоньВ мире выработана целая система предупреждения о нарушениях госграниц на море. С подводными лодками сложнее — по очевидным причинам. С надводными кораблями куда проще. Судя по тому, что эсминец отвернул от границы, англичане все же вовремя сделали правильные выводы. Иначе российским морякам пришлось бы открыть прицельный огонь из бортовой артиллерии или ракетных установок."После стрельбы со "сторожевика" и бомбометания, если бы корабль не свернул, летчики могли бы спокойно работать на поражение, — отмечает заслуженный военный летчик Владимир Попов. — На Су-24 есть 23-миллиметровая шестиствольная пушка ГШ-6-23 с боезапасом 250 снарядов, но и четырех небольших бомб вполне достаточно, чтобы вывести эсминец из строя. Где-то бы возник пожар, можно провести топ-мачтовое бомбометание. Боеприпасы следуют друг за другом с интервалом две-три секунды. Один пробивает борт, другие заходят в кают-компанию".Попов вспомнили похожий случай из собственной практики, когда в середине 1990-х российские летчики отбомбились по турецкому судну-нарушителю, пытавшемуся вывезти груз без разрешения."Сухогруз, груженый лесом, уже почти вышел в нейтральные воды, — рассказывает летчик. — Экипаж не отреагировал на наши требования, не сбавлял ход. Поработали в кормовую часть, повредили рулевую систему управления, сухогруз встал в циркуляцию, то есть начал ходить по кругу. Подошли пограничники и вернули его в порт".В свою очередь, адмирал Комоедов подчеркнул, что в инциденте с эсминцем ответственность полностью на британцах, чья выходка вполне могла обернуться серьезным международным конфликтом. "Англичане очень нагло ведут себя на море. Это не морские львы, как они себя любят называть, а морские крысы. Ни чести у них, ни достоинства".Последний аргументНадо сказать, корабли и самолеты-разведчики стран НАТО далеко не первый раз посягают на неприкосновенность госграниц России в Черном море, разве что до стрельбы и бомбометания еще не доходило. Больше всего их, конечно же, интересует Крым. Альянс старается таким образом прощупать расположение военных объектов на полуострове, а также понять, на каких частотах работают связь, навигация и системы радиоэлектронной борьбы.В советское время были и инциденты с "полным контактом". Так, в феврале 1988-го два вымпела ВМС США — ракетный крейсер "Йорктаун" (водоизмещение 9800 тонн) и эсминец "Кэрон" (восемь тысяч тонн) прошли Босфор и направились прямо к Форосу — в советские территориальные воды. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" и СКР-6.Двенадцатого февраля в 09:45 с "Беззаветного" открытым текстом передали на "Йорктаун": "Ваш курс ведет к пересечению территориальных вод СССР. Предлагаю лечь на курс 110". Ответа не последовало. Начальник штаба Черноморского флота приказал командиру "Беззаветного" сообщить американцам по радио: "По существующим советским законам, право мирного прохода иностранными военными кораблями в этом районе запрещено. Во избежание инцидента настоятельно рекомендую изменить ваш курс с целью предотвращения нарушения территориальных вод СССР"."Йорктаун" ответил, что ничего не нарушает и действует по международным правилам. Американцев предупредили еще несколько раз, однако корабли курс не изменили. В 10:45 они оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевика дали полный ход и пошли на сближение. В 11:02 "Беззаветный" навалился на левый борт "Йорктауна", срезав ему леера ограждения и смяв установку противокорабельных ракет "Гарпун". Одновременно СКР-6 "бортанул" эсминец "Кэрон" в кормовой части, повредив тому шлюпку и шлюпбалку. Оба советских корабля продолжили сопровождение на небольшой дистанции в полной готовности повторить маневр. Но этого не понадобилось. Американская эскадра немедленно развернулась на Босфор.Море не для всехОт постоянного маневрирования в Черном море ВМС НАТО удерживает конвенция Монтре, подписанная в 1936-м. Этот документ определяет статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в акватории военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.Кроме того, конвенция предусматривает, что одновременно в Черном море могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн. До 40 процентов непрошенных гостей — носители высокоточного оружия большой дальности. В частности, в Черное море неоднократно заходил эсминец ВМС США Roosvelt, способный брать на борт до 90 крылатых ракет Tomahawk".Что касается британских эсминцев типа 45, к которым относится "Дефендер", то они также могут быть с "Томагавками". Эти корабли строят с 2003-го. В Королевском флоте шесть таких вымпелов водоизмещением восемь тысяч тонн каждый. Экипаж — 235 человек. Корабли вооружены зенитным ракетным комплексом PAAMS, артиллерийской 114-миллиметровой пушкой, двумя 30-миллиметровыми орудиями, пулеметами. Четыре эсминца располагают противокорабельными ракетами "Гарпун" дальностью несколько сотен километров.
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россия, вмс великобритании, черное море, республика крым, присутствие кораблей нато в черном море

Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море

16:36 23.06.2021
 
© Фото : Royal NavyБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Royal Navy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. На предупреждения не реагировал, шел прямиком к мысу Фиолент — нарушивший госграницу эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании удалось выдворить из территориального моря России только совместными усилиями флота и авиации. Настойчивый британец изменил курс лишь после того, как перед носом выросли белые столбы разрывов 250-килограммовых авиационных фугасок и всплески снарядов корабельных орудий. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Четыре "фугаски"

Международный инцидент с предупредительный боевой стрельбой и бомбометанием произошел в среду неподалеку от побережья Крыма. События развивались стремительно, на принятие решение у командования были считанные минуты.
По данным Минобороны России, эсминец Королевских ВМС HMS "Defender" с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени. На три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и погранслужба ФСБ, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения проигнорировали.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу, — сообщили в военном ведомстве. — В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. В 12:23 в результате совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации".
Применение оружия в пограничных инцидентах — крайняя мера, к которой морские державы стараются лишний раз не прибегать во избежание эскалации. Но иногда без этого не обойтись — случай с "Дефендером" как раз такой. Британские моряки явно сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы суверенного государства и тем самым базовые нормы международного морского права.
© Фото : Royal NavyБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Royal Navy
Британский эсминец Defender
Как объяснил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, морская граница определяется территориальными водами. "У нас это 12 миль, — уточнил адмирал. — Эсминец должен был знать свое точное местоположение, то есть британцы понимали, что нарушают российскую границу ".

Право на огонь

В мире выработана целая система предупреждения о нарушениях госграниц на море. С подводными лодками сложнее — по очевидным причинам. С надводными кораблями куда проще.

"Все корабли прослушивают международную частоту — 16-й канал, — говорит Комоедов. — По нему экипажу-нарушителю пограничники передают: вы находитесь вблизи границы, вы пересекаете, зашли в территориальные воды, немедленно измените курс. Если реакции нет, делают предупредительный выстрел по курсу. Не заметить этого невозможно — на военном корабле круглосуточно несут вахту, работают системы обнаружения. Стрельбу прекрасно видно, могут применяться трассирующие снаряды. Сегодня задействовали еще и авиацию".

Судя по тому, что эсминец отвернул от границы, англичане все же вовремя сделали правильные выводы. Иначе российским морякам пришлось бы открыть прицельный огонь из бортовой артиллерии или ракетных установок.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 (Буян-М) Грайворон во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
"После стрельбы со "сторожевика" и бомбометания, если бы корабль не свернул, летчики могли бы спокойно работать на поражение, — отмечает заслуженный военный летчик Владимир Попов. — На Су-24 есть 23-миллиметровая шестиствольная пушка ГШ-6-23 с боезапасом 250 снарядов, но и четырех небольших бомб вполне достаточно, чтобы вывести эсминец из строя. Где-то бы возник пожар, можно провести топ-мачтовое бомбометание. Боеприпасы следуют друг за другом с интервалом две-три секунды. Один пробивает борт, другие заходят в кают-компанию".
Попов вспомнили похожий случай из собственной практики, когда в середине 1990-х российские летчики отбомбились по турецкому судну-нарушителю, пытавшемуся вывезти груз без разрешения.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время лётно-тактических учений
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время лётно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время лётно-тактических учений
"Сухогруз, груженый лесом, уже почти вышел в нейтральные воды, — рассказывает летчик. — Экипаж не отреагировал на наши требования, не сбавлял ход. Поработали в кормовую часть, повредили рулевую систему управления, сухогруз встал в циркуляцию, то есть начал ходить по кругу. Подошли пограничники и вернули его в порт".
В свою очередь, адмирал Комоедов подчеркнул, что в инциденте с эсминцем ответственность полностью на британцах, чья выходка вполне могла обернуться серьезным международным конфликтом. "Англичане очень нагло ведут себя на море. Это не морские львы, как они себя любят называть, а морские крысы. Ни чести у них, ни достоинства".
© Фото : Royal NavyПатрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Royal Navy
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше

Последний аргумент

Надо сказать, корабли и самолеты-разведчики стран НАТО далеко не первый раз посягают на неприкосновенность госграниц России в Черном море, разве что до стрельбы и бомбометания еще не доходило. Больше всего их, конечно же, интересует Крым. Альянс старается таким образом прощупать расположение военных объектов на полуострове, а также понять, на каких частотах работают связь, навигация и системы радиоэлектронной борьбы.
В советское время были и инциденты с "полным контактом". Так, в феврале 1988-го два вымпела ВМС США — ракетный крейсер "Йорктаун" (водоизмещение 9800 тонн) и эсминец "Кэрон" (восемь тысяч тонн) прошли Босфор и направились прямо к Форосу — в советские территориальные воды. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" и СКР-6.
© Фото : Public domainСторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Public domain
Сторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года
Двенадцатого февраля в 09:45 с "Беззаветного" открытым текстом передали на "Йорктаун": "Ваш курс ведет к пересечению территориальных вод СССР. Предлагаю лечь на курс 110". Ответа не последовало. Начальник штаба Черноморского флота приказал командиру "Беззаветного" сообщить американцам по радио: "По существующим советским законам, право мирного прохода иностранными военными кораблями в этом районе запрещено. Во избежание инцидента настоятельно рекомендую изменить ваш курс с целью предотвращения нарушения территориальных вод СССР".
"Йорктаун" ответил, что ничего не нарушает и действует по международным правилам. Американцев предупредили еще несколько раз, однако корабли курс не изменили. В 10:45 они оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевика дали полный ход и пошли на сближение. В 11:02 "Беззаветный" навалился на левый борт "Йорктауна", срезав ему леера ограждения и смяв установку противокорабельных ракет "Гарпун". Одновременно СКР-6 "бортанул" эсминец "Кэрон" в кормовой части, повредив тому шлюпку и шлюпбалку.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПобережье Крыма
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Побережье Крыма
Оба советских корабля продолжили сопровождение на небольшой дистанции в полной готовности повторить маневр. Но этого не понадобилось. Американская эскадра немедленно развернулась на Босфор.

Море не для всех

От постоянного маневрирования в Черном море ВМС НАТО удерживает конвенция Монтре, подписанная в 1936-м. Этот документ определяет статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в акватории военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Austin IngramЭсминец ВМС США "Портер" во время дозаправки в Черном море
Эсминец ВМС США Портер во время дозаправки в Черном море - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Austin Ingram
Эсминец ВМС США "Портер" во время дозаправки в Черном море
Кроме того, конвенция предусматривает, что одновременно в Черном море могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн. До 40 процентов непрошенных гостей — носители высокоточного оружия большой дальности. В частности, в Черное море неоднократно заходил эсминец ВМС США Roosvelt, способный брать на борт до 90 крылатых ракет Tomahawk".
Что касается британских эсминцев типа 45, к которым относится "Дефендер", то они также могут быть с "Томагавками". Эти корабли строят с 2003-го. В Королевском флоте шесть таких вымпелов водоизмещением восемь тысяч тонн каждый. Экипаж — 235 человек.
Корабли вооружены зенитным ракетным комплексом PAAMS, артиллерийской 114-миллиметровой пушкой, двумя 30-миллиметровыми орудиями, пулеметами. Четыре эсминца располагают противокорабельными ракетами "Гарпун" дальностью несколько сотен километров.
Сторожевой корабль Черноморского флота Беззаветный таранит американский ракетный крейсер Йорктаун . 12 февраля 1988 года - РИА Новости, 1920, 19.07.2018
19 июля 2018, 08:00
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РоссияВМС ВеликобританииЧерное мореРеспублика КрымПрисутствие кораблей НАТО в Черном море
 
 
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