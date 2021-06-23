Британский эсминец и русские бомбы. Что случилось в Черном море
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости, Николай Протопопов, Андрей Станавов. На предупреждения не реагировал, шел прямиком к мысу Фиолент — нарушивший госграницу эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании удалось выдворить из территориального моря России только совместными усилиями флота и авиации. Настойчивый британец изменил курс лишь после того, как перед носом выросли белые столбы разрывов 250-килограммовых авиационных фугасок и всплески снарядов корабельных орудий. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Четыре "фугаски"
Международный инцидент с предупредительный боевой стрельбой и бомбометанием произошел в среду неподалеку от побережья Крыма. События развивались стремительно, на принятие решение у командования были считанные минуты.
По данным Минобороны России, эсминец Королевских ВМС HMS "Defender" с бортовым номером D36 вторгся в территориальные воды России в 11:52 по московскому времени. На три километра. С экипажем связались корабли Черноморского флота и погранслужба ФСБ, потребовав изменить курс под угрозой применения оружия. Однако все предупреждения проигнорировали.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкБомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-24М во время летно-тактических учений в Волгоградской области
"В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль произвел предупредительную стрельбу, — сообщили в военном ведомстве. — В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца. В 12:23 в результате совместных действий Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации".
Применение оружия в пограничных инцидентах — крайняя мера, к которой морские державы стараются лишний раз не прибегать во избежание эскалации. Но иногда без этого не обойтись — случай с "Дефендером" как раз такой. Британские моряки явно сознательно шли на провокацию и обострение, нарушив морские границы суверенного государства и тем самым базовые нормы международного морского права.
Как объяснил РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, морская граница определяется территориальными водами. "У нас это 12 миль, — уточнил адмирал. — Эсминец должен был знать свое точное местоположение, то есть британцы понимали, что нарушают российскую границу ".
Право на огонь
В мире выработана целая система предупреждения о нарушениях госграниц на море. С подводными лодками сложнее — по очевидным причинам. С надводными кораблями куда проще.
"Все корабли прослушивают международную частоту — 16-й канал, — говорит Комоедов. — По нему экипажу-нарушителю пограничники передают: вы находитесь вблизи границы, вы пересекаете, зашли в территориальные воды, немедленно измените курс. Если реакции нет, делают предупредительный выстрел по курсу. Не заметить этого невозможно — на военном корабле круглосуточно несут вахту, работают системы обнаружения. Стрельбу прекрасно видно, могут применяться трассирующие снаряды. Сегодня задействовали еще и авиацию".
Судя по тому, что эсминец отвернул от границы, англичане все же вовремя сделали правильные выводы. Иначе российским морякам пришлось бы открыть прицельный огонь из бортовой артиллерии или ракетных установок.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
Малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" во время торжественной церемонии принятия корабля в состав Черноморского флота в Севастополе
"После стрельбы со "сторожевика" и бомбометания, если бы корабль не свернул, летчики могли бы спокойно работать на поражение, — отмечает заслуженный военный летчик Владимир Попов. — На Су-24 есть 23-миллиметровая шестиствольная пушка ГШ-6-23 с боезапасом 250 снарядов, но и четырех небольших бомб вполне достаточно, чтобы вывести эсминец из строя. Где-то бы возник пожар, можно провести топ-мачтовое бомбометание. Боеприпасы следуют друг за другом с интервалом две-три секунды. Один пробивает борт, другие заходят в кают-компанию".
Попов вспомнили похожий случай из собственной практики, когда в середине 1990-х российские летчики отбомбились по турецкому судну-нарушителю, пытавшемуся вывезти груз без разрешения.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время лётно-тактических учений
Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24М во время лётно-тактических учений
"Сухогруз, груженый лесом, уже почти вышел в нейтральные воды, — рассказывает летчик. — Экипаж не отреагировал на наши требования, не сбавлял ход. Поработали в кормовую часть, повредили рулевую систему управления, сухогруз встал в циркуляцию, то есть начал ходить по кругу. Подошли пограничники и вернули его в порт".
В свою очередь, адмирал Комоедов подчеркнул, что в инциденте с эсминцем ответственность полностью на британцах, чья выходка вполне могла обернуться серьезным международным конфликтом. "Англичане очень нагло ведут себя на море. Это не морские львы, как они себя любят называть, а морские крысы. Ни чести у них, ни достоинства".
© Фото : Royal NavyПатрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey отслеживает российскую подводную лодку в Ла-Манше
Последний аргумент
Надо сказать, корабли и самолеты-разведчики стран НАТО далеко не первый раз посягают на неприкосновенность госграниц России в Черном море, разве что до стрельбы и бомбометания еще не доходило. Больше всего их, конечно же, интересует Крым. Альянс старается таким образом прощупать расположение военных объектов на полуострове, а также понять, на каких частотах работают связь, навигация и системы радиоэлектронной борьбы.
В советское время были и инциденты с "полным контактом". Так, в феврале 1988-го два вымпела ВМС США — ракетный крейсер "Йорктаун" (водоизмещение 9800 тонн) и эсминец "Кэрон" (восемь тысяч тонн) прошли Босфор и направились прямо к Форосу — в советские территориальные воды. Им на сопровождение немедленно отправили два сторожевых корабля — "Беззаветный" и СКР-6.
© Фото : Public domainСторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года
© Фото : Public domain
Сторожевой корабль Черноморского флота "Беззаветный" таранит американский ракетный крейсер "Йорктаун" . 12 февраля 1988 года
Двенадцатого февраля в 09:45 с "Беззаветного" открытым текстом передали на "Йорктаун": "Ваш курс ведет к пересечению территориальных вод СССР. Предлагаю лечь на курс 110". Ответа не последовало. Начальник штаба Черноморского флота приказал командиру "Беззаветного" сообщить американцам по радио: "По существующим советским законам, право мирного прохода иностранными военными кораблями в этом районе запрещено. Во избежание инцидента настоятельно рекомендую изменить ваш курс с целью предотвращения нарушения территориальных вод СССР".
"Йорктаун" ответил, что ничего не нарушает и действует по международным правилам. Американцев предупредили еще несколько раз, однако корабли курс не изменили. В 10:45 они оказались в территориальных водах СССР. Оба черноморских сторожевика дали полный ход и пошли на сближение. В 11:02 "Беззаветный" навалился на левый борт "Йорктауна", срезав ему леера ограждения и смяв установку противокорабельных ракет "Гарпун". Одновременно СКР-6 "бортанул" эсминец "Кэрон" в кормовой части, повредив тому шлюпку и шлюпбалку.
Побережье Крыма
Оба советских корабля продолжили сопровождение на небольшой дистанции в полной готовности повторить маневр. Но этого не понадобилось. Американская эскадра немедленно развернулась на Босфор.
Море не для всех
От постоянного маневрирования в Черном море ВМС НАТО удерживает конвенция Монтре, подписанная в 1936-м. Этот документ определяет статус проливов Босфор и Дарданеллы, а также ограничивает присутствие в акватории военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели.
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Austin IngramЭсминец ВМС США "Портер" во время дозаправки в Черном море
Эсминец ВМС США "Портер" во время дозаправки в Черном море
Кроме того, конвенция предусматривает, что одновременно в Черном море могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн. До 40 процентов непрошенных гостей — носители высокоточного оружия большой дальности. В частности, в Черное море неоднократно заходил эсминец ВМС США Roosvelt, способный брать на борт до 90 крылатых ракет Tomahawk".
Что касается британских эсминцев типа 45, к которым относится "Дефендер", то они также могут быть с "Томагавками". Эти корабли строят с 2003-го. В Королевском флоте шесть таких вымпелов водоизмещением восемь тысяч тонн каждый. Экипаж — 235 человек.
Корабли вооружены зенитным ракетным комплексом PAAMS, артиллерийской 114-миллиметровой пушкой, двумя 30-миллиметровыми орудиями, пулеметами. Четыре эсминца располагают противокорабельными ракетами "Гарпун" дальностью несколько сотен километров.
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