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В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
Заход британского эсминца в территориальные воды РФ вблизи Крыма является сознательной провокацией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:01
2021-06-23T15:01
россия
вмс великобритании
ефим фикс
черное море
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Заход британского эсминца в территориальные воды РФ вблизи Крыма является сознательной провокацией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ."Здесь налицо сознательная провокация, никакой ошибки со стороны британского эсминца быть не может", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, подобными "выходками" британцы решили проверить силу дух российской армии."Где Великобритания и где Крым? Чего вы сюда полезли? Какие интересы могут быть у них в Черном море у берегов Крыма? Надо с этим заканчивать и прекратить эту возню. Есть договоры, есть границы, которые надо строго соблюдать", - подчеркнул Фикс.
https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html
https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html
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черное море
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россия, вмс великобритании, ефим фикс, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, в мире
В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
15:01 23.06.2021
 
© REUTERS / Yoruk IsikБританский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© REUTERS / Yoruk Isik

В Крыму назвали нарушение британским эсминцем российской границы в Черном море провокацией

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Заход британского эсминца в территориальные воды РФ вблизи Крыма является сознательной провокацией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.
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"Здесь налицо сознательная провокация, никакой ошибки со стороны британского эсминца быть не может", - сказал РИА Новости Фикс.
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По его словам, подобными "выходками" британцы решили проверить силу дух российской армии.
"Где Великобритания и где Крым? Чего вы сюда полезли? Какие интересы могут быть у них в Черном море у берегов Крыма? Надо с этим заканчивать и прекратить эту возню. Есть договоры, есть границы, которые надо строго соблюдать", - подчеркнул Фикс.
 
РоссияВМС ВеликобританииЕфим ФиксЧерное мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольВ мире
 
 
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