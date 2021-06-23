https://ria.ru/20210623/esminets-1738248868.html

В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море

В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

В Крыму прокомментировали нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море

Заход британского эсминца в территориальные воды РФ вблизи Крыма является сознательной провокацией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:01

2021-06-23T15:01

2021-06-23T15:01

россия

вмс великобритании

ефим фикс

черное море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Заход британского эсминца в территориальные воды РФ вблизи Крыма является сознательной провокацией, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ."Здесь налицо сознательная провокация, никакой ошибки со стороны британского эсминца быть не может", - сказал РИА Новости Фикс.По его словам, подобными "выходками" британцы решили проверить силу дух российской армии."Где Великобритания и где Крым? Чего вы сюда полезли? Какие интересы могут быть у них в Черном море у берегов Крыма? Надо с этим заканчивать и прекратить эту возню. Есть договоры, есть границы, которые надо строго соблюдать", - подчеркнул Фикс.

https://ria.ru/20210623/ucheniya-1738197319.html

https://ria.ru/20210623/nato-1738183236.html

россия

черное море

севастополь

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россия, вмс великобритании, ефим фикс, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, в мире