https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html

Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море

Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021

Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:27

2021-06-23T14:27

2021-06-23T14:27

россия

су-24м

черное море

алексей пушков

великобритания

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. По словам члена Совфеда, Британия "лежит в других морях" и ее эсминец явно не ставил целью защищать собственную безопасность. Он также напомнил, что Соединенное Королевство давно перестало быть "царицей морей"."Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии", — написал Пушков в Telegram-канале. Ранее Министерство обороны сообщило, что войска Черноморского флота пресекли нарушение британским кораблем российской границы у мыса Фиолент. Эсминец не отреагировал на предупреждение о применении оружия, после чего российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а спустя девять минут самолет Су-24м сбросил четыре бомбы по курсу движения британского корабля. В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738174959.html

россия

черное море

великобритания

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россия, су-24м, черное море, алексей пушков, великобритания