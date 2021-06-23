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Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море - РИА Новости, 23.06.2021
Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:27
2021-06-23T14:27
2021-06-23T14:27
россия
су-24м
черное море
алексей пушков
великобритания
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российскую границу в Черном море. По словам члена Совфеда, Британия "лежит в других морях" и ее эсминец явно не ставил целью защищать собственную безопасность. Он также напомнил, что Соединенное Королевство давно перестало быть "царицей морей"."Единственный ответ — устраивал провокацию, проверял реакцию России, создавал основу для нового международного скандала и нового приступа антироссийской истерии", — написал Пушков в Telegram-канале. Ранее Министерство обороны сообщило, что войска Черноморского флота пресекли нарушение британским кораблем российской границы у мыса Фиолент. Эсминец не отреагировал на предупреждение о применении оружия, после чего российский сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а спустя девять минут самолет Су-24м сбросил четыре бомбы по курсу движения британского корабля. В военное ведомство после инцидента вызвали атташе при посольстве Великобритании.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/ucheniya-1738174959.html
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россия, су-24м, черное море, алексей пушков, великобритания
Пушков назвал провокацией нарушение эсминцем НАТО границы в Черном море
В Совфеде прокомментировали инцидент с британским Defender, нарушившим границу в Черном море