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В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:18
2021-06-23T16:26
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ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял.Ранее в Минобороны России сообщили, что корабль Defender королевских ВМС нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море, из-за чего военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы. "Предупредительных выстрелов не было. &lt;...&gt; По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", — отреагировали в британском военном ведомстве, подчеркнув, что экипаж действовал в соответствии с международным правом. Релиз размещен в Twitter. Там также говорится, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы" и заранее предупредила "морское сообщество" об этом.Телефон пресс-службы Минобороны Великобритании не отвечает, включается автоответчик. Иностранные СМИ тоже не смогли получить оперативный комментарий по инциденту.Москва расценивает случившееся как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву (1982) и призывает к тщательному расследованию.
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вмс великобритании, министерство обороны великобритании, безопасность, в мире, россия, великобритания
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
15:18 23.06.2021 (обновлено: 16:26 23.06.2021)
 
© Фото : Crown copyright Британский эсминец Defender
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : Crown copyright

В Минобороны Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем

Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял.
Ранее в Минобороны России сообщили, что корабль Defender королевских ВМС нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море, из-за чего военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы.
"Предупредительных выстрелов не было. <...> По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", — отреагировали в британском военном ведомстве, подчеркнув, что экипаж действовал в соответствии с международным правом. Релиз размещен в Twitter.
Там также говорится, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы" и заранее предупредила "морское сообщество" об этом.
Телефон пресс-службы Минобороны Великобритании не отвечает, включается автоответчик. Иностранные СМИ тоже не смогли получить оперативный комментарий по инциденту.
Москва расценивает случившееся как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву (1982) и призывает к тщательному расследованию.
Британский эсминец Defender в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
14:27
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