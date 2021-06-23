https://ria.ru/20210623/eminets-1738253442.html
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:18
2021-06-23T15:18
2021-06-23T16:26
вмс великобритании
министерство обороны великобритании
безопасность
в мире
россия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738235549_0:147:2700:1666_1920x0_80_0_0_81fc2625705f61b91e3956e25ed1421b.jpg
ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости. В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял.Ранее в Минобороны России сообщили, что корабль Defender королевских ВМС нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море, из-за чего военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы. "Предупредительных выстрелов не было. <...> По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", — отреагировали в британском военном ведомстве, подчеркнув, что экипаж действовал в соответствии с международным правом. Релиз размещен в Twitter. Там также говорится, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы" и заранее предупредила "морское сообщество" об этом.Телефон пресс-службы Минобороны Великобритании не отвечает, включается автоответчик. Иностранные СМИ тоже не смогли получить оперативный комментарий по инциденту.Москва расценивает случившееся как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву (1982) и призывает к тщательному расследованию.
https://ria.ru/20210623/esminets-1738240914.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738235549_142:0:2558:1812_1920x0_80_0_0_471d4d59d5a579a607450a99d9eba8ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вмс великобритании, министерство обороны великобритании, безопасность, в мире, россия, великобритания
В Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
15:18 23.06.2021 (обновлено: 16:26 23.06.2021)
В Минобороны Британии ответили на заявление о нарушении российских границ эсминцем
ЛОНДОН, 23 июн — РИА Новости.
В Лондоне заявили, что британский эсминец совершает мирный проход через территориальные воды Украины
и никто по нему не стрелял.
Ранее в Минобороны России сообщили, что корабль Defender королевских ВМС нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море, из-за чего военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы.
"Предупредительных выстрелов не было. <...> По кораблю Defender стрельба не велась, и мы не признаем утверждения о том, что на пути его следования сбрасывались бомбы", — отреагировали в британском военном ведомстве, подчеркнув, что экипаж действовал в соответствии с международным правом. Релиз размещен в Twitter.
Там также говорится, что Россия
проводила в Черном море
"учебные стрельбы" и заранее предупредила "морское сообщество" об этом.
Телефон пресс-службы Минобороны Великобритании не отвечает, включается автоответчик. Иностранные СМИ тоже не смогли получить оперативный комментарий по инциденту.
Москва расценивает случившееся как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву (1982) и призывает к тщательному расследованию.