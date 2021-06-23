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Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут
Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут - РИА Новости, 23.06.2021
Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут
Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:10
2021-06-23T14:10
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
авто
михаил ефремов
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая. Изучить жалобу предстоит 2-му Кассационному суду общей юрисдикции."Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП", - сообщил Добровинский.Юрист счел это "удивительным прозрением" Ефремова, который на допросе и на протяжении всего процесса "уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был".Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/efremov-1738197894.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/znamenitosti-1730897761.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, авто, михаил ефремов, москва, происшествия
Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут
14:10 23.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Михаил Ефремов в кассации заявил, что видел погибшего в ДТП курьера без ремня безопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.
Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая. Изучить жалобу предстоит 2-му Кассационному суду общей юрисдикции.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
11:07В России
Адвокаты Ефремова подобрали аргументы для смягчения наказания
"Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП", - сообщил Добровинский.
Юрист счел это "удивительным прозрением" Ефремова, который на допросе и на протяжении всего процесса "уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был".
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАвтоМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
 
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