Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Ефремов в кассации заявил, что видел погибшего в ДТП курьера без ремня безопасности
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.
Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая. Изучить жалобу предстоит 2-му Кассационному суду общей юрисдикции.
"Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП", - сообщил Добровинский.
Юрист счел это "удивительным прозрением" Ефремова, который на допросе и на протяжении всего процесса "уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был".
Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.