https://ria.ru/20210623/efremov-1738237244.html

Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут

Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут - РИА Новости, 23.06.2021

Ефремов в кассации заявил, что погибший в ДТП курьер не был пристегнут

Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:10

2021-06-23T14:10

2021-06-23T14:10

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

авто

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая. Изучить жалобу предстоит 2-му Кассационному суду общей юрисдикции."Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП", - сообщил Добровинский.Юрист счел это "удивительным прозрением" Ефремова, который на допросе и на протяжении всего процесса "уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был".Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/efremov-1738197894.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/znamenitosti-1730897761.html

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