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В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 23.06.2021
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратовской области увеличилось до четырех человек, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:22
2021-06-23T14:22
россия
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратовской области увеличилось до четырех человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.Ранее в ГИБДД сообщили, что легковой автомобиль Renault Duster и фура Man столкнулись около 11.30 (10.30 мск) на 269-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград между селами Шевыревка и Боковка. В результате ДТП три человека, включая годовалого ребенка, погибли на месте, еще один взрослый пострадал."Пассажирка 1993 года рождения скончалась в лечебном учреждении", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что, помимо этой женщины, среди погибших двое мужчин 1957 и 1991 годов рождения и годовалый мальчик. Все погибшие были местными жителями.
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россия, саратовская область, происшествия
В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП с фурой
14:22 23.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

В ГИБДД сообщили, что четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 23 июн - РИА Новости. Число погибших в результате столкновения легкового автомобиля и фуры в Саратовской области увеличилось до четырех человек, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Ранее в ГИБДД сообщили, что легковой автомобиль Renault Duster и фура Man столкнулись около 11.30 (10.30 мск) на 269-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград между селами Шевыревка и Боковка. В результате ДТП три человека, включая годовалого ребенка, погибли на месте, еще один взрослый пострадал.
"Пассажирка 1993 года рождения скончалась в лечебном учреждении", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что, помимо этой женщины, среди погибших двое мужчин 1957 и 1991 годов рождения и годовалый мальчик. Все погибшие были местными жителями.
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