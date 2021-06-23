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Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве
Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве - РИА Новости, 23.06.2021
Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве
Женщина за рулем иномарки врезалась в автобус в Щаповском (Новая Москва), сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:53
2021-06-23T09:53
2021-06-23T12:12
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Женщина за рулем иномарки врезалась в автобус в Щаповском (Новая Москва), сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, она погибла. Позднее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы уточнили, что водителю автомобиля стало плохо за рулем.Есть ли еще пострадавшие, пока не известно. По предварительным данным, в момент ДТП в автобусе находились семь человек.
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москва, новая москва, авто, происшествия
Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве
09:53 23.06.2021 (обновлено: 12:12 23.06.2021)
Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве