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Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве

Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве - РИА Новости, 23.06.2021

Водитель легковушки погибла в ДТП с автобусом в Новой Москве

Женщина за рулем иномарки врезалась в автобус в Щаповском (Новая Москва), сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:53

2021-06-23T09:53

2021-06-23T12:12

москва

новая москва

авто

происшествия

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Женщина за рулем иномарки врезалась в автобус в Щаповском (Новая Москва), сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, она погибла. Позднее в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы уточнили, что водителю автомобиля стало плохо за рулем.Есть ли еще пострадавшие, пока не известно. По предварительным данным, в момент ДТП в автобусе находились семь человек.

москва

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2021

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