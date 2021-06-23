https://ria.ru/20210623/druzya-1738318387.html

Захарова прокомментировала слова Блинкена о лучшем друге США

Захарова прокомментировала слова Блинкена о лучшем друге США - РИА Новости, 23.06.2021

Захарова прокомментировала слова Блинкена о лучшем друге США

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США, но Вашингтон препятствует участию "друга" в выгодном для него проекте "Северный поток — 2",... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:46

2021-06-23T19:46

2021-06-23T19:46

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

северный поток — 2

энтони блинкен

мария захарова

балтийское море

евросоюз

ангела меркель

джо байден

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США, но Вашингтон препятствует участию "друга" в выгодном для него проекте "Северный поток — 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Блинкен заявил, что Германия - лучший друг США. Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток — 2"? Так с лучшими друзьями не поступают", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Блинкен в среду назвал Германию лучшим другом Штатов в мире. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Вашингтоне с визитом в следующем месяце.Ранее Белый дом, а затем и кабмин ФРГ заявили, что Байден примет Меркель в Вашингтоне 15 июля, стороны обсудят COVID, климат, экономику и международную безопасность.При этом также Блинкен заявил, что США по-прежнему считают, что "Северный поток — 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве также заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210623/germaniya-1738214636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/sanktsii-1737807416.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", северный поток — 2, энтони блинкен, мария захарова, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире