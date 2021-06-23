Захарова прокомментировала слова Блинкена о лучшем друге США
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о том, что Германия – лучший друг США
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал Германию лучшим другом США, но Вашингтон препятствует участию "друга" в выгодном для него проекте "Северный поток — 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Блинкен заявил, что Германия - лучший друг США. Что же тогда США лучшему другу мешают участвовать в выгодном для него проекте "Северный поток — 2"? Так с лучшими друзьями не поступают", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Блинкен в среду назвал Германию лучшим другом Штатов в мире. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден с нетерпением ожидает канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Вашингтоне с визитом в следующем месяце.
Ранее Белый дом, а затем и кабмин ФРГ заявили, что Байден примет Меркель в Вашингтоне 15 июля, стороны обсудят COVID, климат, экономику и международную безопасность.
При этом также Блинкен заявил, что США по-прежнему считают, что "Северный поток — 2" несет угрозу энергетической безопасности Европы.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве также заявляли, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.