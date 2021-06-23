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Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям
Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям - РИА Новости, 23.06.2021
Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям
Минобрнауки РФ выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям в ближайшее время, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:52
2021-06-23T22:05
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям в ближайшее время, заявил глава ведомства Валерий Фальков."В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно её доведем", - сказал Фальков в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос, как министерство относится к предложению допускать на очные занятия только студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
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коронавирус в россии, валерий фальков, коронавирус covid-19, россия, общество
Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям
21:52 23.06.2021 (обновлено: 22:05 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкСтуденты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
Студенты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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В Минобрнауки выработают единый подход к допуску студентов к очным занятиям

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям в ближайшее время, заявил глава ведомства Валерий Фальков.
"В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно её доведем", - сказал Фальков в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос, как министерство относится к предложению допускать на очные занятия только студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.
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