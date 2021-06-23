https://ria.ru/20210623/dopusk-1738332898.html

Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям

Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям - РИА Новости, 23.06.2021

Минобрнауки выработает единый подход к допуску студентов к очным занятиям

Минобрнауки РФ выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям в ближайшее время, заявил глава ведомства Валерий Фальков. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:52

2021-06-23T21:52

2021-06-23T22:05

коронавирус в россии

валерий фальков

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ выработает общую для всех вузов позицию по допуску студентов к очным занятиям в ближайшее время, заявил глава ведомства Валерий Фальков."В самое ближайшее время мы общую для всех российских вузов позицию выработаем и обязательно её доведем", - сказал Фальков в интервью каналу "Россия 1", отвечая на вопрос, как министерство относится к предложению допускать на очные занятия только студентов, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

https://ria.ru/20210623/vuzy-1738332357.html

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2021

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коронавирус в россии, валерий фальков, коронавирус covid-19, россия, общество