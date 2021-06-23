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https://ria.ru/20210623/donbass-1738293059.html
В ДНР назвали условие, при котором примут план Киева по урегулированию
В ДНР назвали условие, при котором примут план Киева по урегулированию - РИА Новости, 23.06.2021
В ДНР назвали условие, при котором примут план Киева по урегулированию
Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова работать над предложенным Киевом проектом дорожной карты, если в нем устранят все противоречия Минским... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:52
2021-06-23T19:50
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
луганск
в мире
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ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова работать над предложенным Киевом проектом дорожной карты, если в нем устранят все противоречия Минским соглашениям. Об этом заявила глава МИД ДНР и полпред республики в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Наталья Никонорова."Для нас нет "хороших" или "плохих" проектов дорожной карты, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД самопровозглашенной республики.Как указала Никонорова, по оценкам Донецка, проект украинской делегации на 78 процентов состоит из несоответствий минским договоренностям.Полпред напомнила, что ДНР и ЛНР уже более девяти месяцев ждут от Киева ответа на предложенный ими вариант дорожной карты.Минские соглашенияМинские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Дипломат отмечала, что в Комплексе мер содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта.Украинские власти постоянно выдвигают идеи о смене формата переговоров или их площадки. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".
https://ria.ru/20210603/kravchuk-1735518464.html
https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), луганск, в мире
В ДНР назвали условие, при котором примут план Киева по урегулированию
17:52 23.06.2021 (обновлено: 19:50 23.06.2021)
 
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : МИД ДНР

ДНР примет план Киева по урегулированию в Донбассе при его соответствии Минским соглашениям

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 июн — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова работать над предложенным Киевом проектом дорожной карты, если в нем устранят все противоречия Минским соглашениям. Об этом заявила глава МИД ДНР и полпред республики в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Наталья Никонорова.
"Для нас нет "хороших" или "плохих" проектов дорожной карты, — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой МИД самопровозглашенной республики.
Как указала Никонорова, по оценкам Донецка, проект украинской делегации на 78 процентов состоит из несоответствий минским договоренностям.
Полпред напомнила, что ДНР и ЛНР уже более девяти месяцев ждут от Киева ответа на предложенный ими вариант дорожной карты.
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Минские соглашения

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений. Дипломат отмечала, что в Комплексе мер содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта.
Украинские власти постоянно выдвигают идеи о смене формата переговоров или их площадки. Так, пресс-секретарь делегации в ТКГ Алексей Арестович заявлял, что Украина может отказаться от проведения встреч в Минске, поскольку республика "перестала быть нейтральным государством". По его словам, Киев "будет подыскивать какую-то европейскую столицу, не члена НАТО".
Как подчеркивали в Госдуме, предложения Киева о смене места встречи ТКГ свидетельствуют о желании сорвать или завести переговорный процесс в тупик. В МИД России такую идею назвали "гипотетической глупостью".
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)ЛуганскВ мире
 
 
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