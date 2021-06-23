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В Приамурье могут построить деревянные дома для переселения из бараков
В Приамурье могут построить деревянные дома для переселения из бараков - РИА Новости, 23.06.2021
В Приамурье могут построить деревянные дома для переселения из бараков
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональным министерствам рассмотреть возможность строительства деревянных домов в селах для переселения из... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:35
2021-06-23T15:35
василий орлов (губернатор)
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональным министерствам рассмотреть возможность строительства деревянных домов в селах для переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщает правительство региона."На сельских территориях при переселении из ветхого и аварийного жилья нужно рассмотреть возможность деревянного домостроения. Сейчас это направление у нас практически не отработано. Строительство малоэтажных деревянных домов может дать снижение стоимости квадратного метра, ускорит реализацию программы и возможно окажется интересно для самих переселенцев из аварийного фонда", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.До конца года в Приамурье по федеральной программе осталось переселить около 600 человек (расселить 10,2 тысячи квадратных метров). Сделать это планируется за счёт ввода в эксплуатацию 2 многоквартирных домов на 4000 квадратных метров в Прогрессе, двух домов (3 тысячи квадратных метров) в городе Сковородино, а также выкупа аварийного жилья в Архаринском, Магдагачинском и Октябрьском районах. Также предполагается приобрести жилье на вторичном рынке.Всего в Амурской области в 2019-2021 годах необходимо расселить 39,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить 2,2 тысячи человек. Этот план выполнен на 74%.С 2019 по 2025 год необходимо расселить 118,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья (6,8 тысячи человек). Объем финансирования на эти цели - 6,7 миллиарда рублей. Из них средства Фонда ЖКХ – 6,4 миллиарда рублей и 0,3 миллиарда рублей консолидированного бюджета. Сейчас в регионе выполняются II и III этапы программы на сумму 1,5 миллиарда рублей.Основная проблема при реализации программы в Приамурье – дефицит жилья, эта сложность есть в городах Свободный, Благовещенск и Благовещенском районах, также постоянно растет стоимость квадратного метра.Несмотря на сложности, программы переселения из аварийного жилья в Приамурье идëт с опережением, 28 мая Фондом ЖКХ одобрена заявка на предоставление по IV этапу (2022–2023 годы) 846,17 миллиона рублей для расселения 10,2 тысячи "квадратов" — 274 жилых помещения, в которых проживают 569 человек. Деньги распределят среди шести муниципалитетов — Свободным, Сковородино, а также Бурейским, Селемджинским, Серышевским, Сковородинским районами.
https://ria.ru/20210609/pmef-1736262661.html
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василий орлов (губернатор), амурская область, общество
В Приамурье могут построить деревянные дома для переселения из бараков
15:35 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Амурской области рассмотрят вопрос строительства деревянных домов для переселения из бараков

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил региональным министерствам рассмотреть возможность строительства деревянных домов в селах для переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщает правительство региона.
"На сельских территориях при переселении из ветхого и аварийного жилья нужно рассмотреть возможность деревянного домостроения. Сейчас это направление у нас практически не отработано. Строительство малоэтажных деревянных домов может дать снижение стоимости квадратного метра, ускорит реализацию программы и возможно окажется интересно для самих переселенцев из аварийного фонда", - сказал Орлов, его слова приводятся в сообщении.
До конца года в Приамурье по федеральной программе осталось переселить около 600 человек (расселить 10,2 тысячи квадратных метров). Сделать это планируется за счёт ввода в эксплуатацию 2 многоквартирных домов на 4000 квадратных метров в Прогрессе, двух домов (3 тысячи квадратных метров) в городе Сковородино, а также выкупа аварийного жилья в Архаринском, Магдагачинском и Октябрьском районах. Также предполагается приобрести жилье на вторичном рынке.
Всего в Амурской области в 2019-2021 годах необходимо расселить 39,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья и переселить 2,2 тысячи человек. Этот план выполнен на 74%.
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С 2019 по 2025 год необходимо расселить 118,4 тысяч квадратных метров аварийного жилья (6,8 тысячи человек). Объем финансирования на эти цели - 6,7 миллиарда рублей. Из них средства Фонда ЖКХ – 6,4 миллиарда рублей и 0,3 миллиарда рублей консолидированного бюджета. Сейчас в регионе выполняются II и III этапы программы на сумму 1,5 миллиарда рублей.
Основная проблема при реализации программы в Приамурье – дефицит жилья, эта сложность есть в городах Свободный, Благовещенск и Благовещенском районах, также постоянно растет стоимость квадратного метра.
Несмотря на сложности, программы переселения из аварийного жилья в Приамурье идëт с опережением, 28 мая Фондом ЖКХ одобрена заявка на предоставление по IV этапу (2022–2023 годы) 846,17 миллиона рублей для расселения 10,2 тысячи "квадратов" — 274 жилых помещения, в которых проживают 569 человек. Деньги распределят среди шести муниципалитетов — Свободным, Сковородино, а также Бурейским, Селемджинским, Серышевским, Сковородинским районами.
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Василий Орлов (губернатор)Амурская областьОбщество
 
 
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