https://ria.ru/20210623/diversiya-1738290071.html
В ДНР не исключили диверсий со стороны украинских силовиков
В ДНР не исключили диверсий со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 23.06.2021
В ДНР не исключили диверсий со стороны украинских силовиков
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Киев планирует диверсии в Донбассе перед... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T17:40
2021-06-23T17:40
2021-06-23T17:40
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
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мид украины
владимир зеленский
джо байден
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Киев планирует диверсии в Донбассе перед встречей президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встреча Зеленского и Байдена планируется на конец июля в Вашингтоне."В ожидании встречи с Байденом украинский президент намерен "подготовить" текущую обстановку для очередного доказательства украинской роли в борьбе против мифической агрессии со стороны Российской Федерации. Так, Зеленский отдал приказ командующему силами специальных операций ВСУ о проведении до конца июля, а именно до встречи с Байденом, диверсионных действий в отношении республик", - сообщил в среду журналистам Басурин.По его словам, уже фиксируется прибытие в Донбасс снайперских пар украинских силовиков.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210621/obstrel-1737987699.html
https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html
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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, мид украины, владимир зеленский, джо байден, сша, киев, в мире
В ДНР не исключили диверсий со стороны украинских силовиков
В ДНР не исключили диверсий со стороны украинских силовиков перед встречей Зеленского и Байдена