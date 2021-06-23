https://ria.ru/20210623/denisovtsy-1738287315.html

Ученые установили, кто первым заселил Денисову пещеру

Ученые установили, кто первым заселил Денисову пещеру - РИА Новости, 23.06.2021

Ученые установили, кто первым заселил Денисову пещеру

Проанализировав ДНК из различных слоев отложений Денисовой пещеры, ученые впервые восстановили хронологию заселения этого важного археологического объекта... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:00

2021-06-23T18:00

наука

россия

горный алтай

археология

биология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738247475_0:148:2730:1684_1920x0_80_0_0_40f674f0d45c82aff9e5d2720262159f.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Проанализировав ДНК из различных слоев отложений Денисовой пещеры, ученые впервые восстановили хронологию заселения этого важного археологического объекта. Самая старая человеческая ДНК, обнаруженная в пещере, принадлежит денисовцам, неандертальцы там появились позже. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Денисова пещера расположена в Горном Алтае на юге Сибири и известна открытием денисовцев — вымершей формы архаичных людей, которые, как считается, когда-то населяли значительную часть Центральной и Восточной Азии.Кроме того, на этом месте нашли останки неандертальцев, а также кость ребенка, мать которого была неандертальцем, а отец — денисовцем, что свидетельствует о том, что какое-то время обе группы древних людей здесь жили одновременно. Однако на сегодняшний день в пещере обнаружили только восемь фрагментов костей и зубов неандертальцев и денисовцев, извлеченных из отложений, охватывающих период времени более 300 тысяч лет. Этого слишком мало, чтобы определить порядок и время заселения, а также связать различные типы каменных орудий и другие артефакты, найденные в Денисовой пещере, с конкретными группами гомининов.Чтобы ответить на эти вопросы, ученые из Германии, Австралии, Израиля и России собрали более 700 образцов отложений, возрастом от 300 до 20 тысяч лет, из которых они извлекли ДНК органического происхождения — микроскопические фрагменты человека и животных. В 175 пробах обнаружили митохондриальную ДНК гоминина.Выполнил датирование образцов, авторы установили, что самая старая человеческая ДНК имеет возраст от 250 до 170 тысяч лет и принадлежит денисовцам. ДНК неандертальцев появляется только в самом конце этого периода. То, что в Денисовой пещере первыми поселились денисовцы, подтверждают и находки в тех же слоях характерных каменными орудий.Авторы предполагают, что впоследствии денисовцы и неандертальцы неоднократно заселяли это место за исключением периода между 130 и 100 тысячами лет назад, когда денисовская ДНК отсутствует в отложениях. Денисовцы, вернувшиеся после этого перерыва, несли уже другую митохондриальную ДНК, что позволяет предположить, что в регион прибыла другая популяция.Исследование также позволило ответить на вопрос, когда в этот регион пришел современный человек. Самая древняя его ДНК датируется возрастом 45 тысяч лет. К слоям этого же возраста относятся находки украшений и подвесок так называемой начальной культуры верхнего палеолита. До последнего времени археологи спорили, кто создал эти артефакты — денисовцы, неандертальцы или современные люди.Авторы также обнаружили в 685 пробах митохондриальную ДНК животных — собак, медведей и лошадей. "Анализ ДНК дает прекрасную возможность объединить датировки, которые мы ранее получили для отложений в Денисовой пещере, с молекулярными доказательствами присутствия людей и фауны", — приводятся в пресс-релизе немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка слова одного из авторов статьи геохронолога Ричарда Робертса (Richard Roberts) из Центра археологии Университета Вуллонгонга в Австралии.Сам сбор образцов занял неделю, но затем потребовалось около двух лет работы в лабораториях Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, чтобы извлечь из них и секвенировать следы митохондриальной ДНК древних людей и животных.В результате исследования ученые не только выяснили, кто первым заселил Денисову пещеру, но и установили, когда в регионе появились первые современные люди, так как никаких окаменелостей Homo sapiens до сих пор в пещере обнаружено не было.

https://ria.ru/20201030/denisovtsy-1582349930.html

https://ria.ru/20191130/1561761814.html

россия

горный алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, горный алтай, археология, биология