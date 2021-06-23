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Международный Олимпийский день
Международный Олимпийский день - РИА Новости, 23.06.2021
Международный Олимпийский день
Ежегодно 23 июня в мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day). РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:04
2021-06-23T13:04
россия
международный олимпийский комитет (мок)
томас бах
легкая атлетика
пьер де кубертен
справки
спорт
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Ежегодно 23 июня в мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day).Идея проведения особого дня, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала во время одного из докладов на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме (Швеция) в 1947 году. В 1948 году на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице (Швейцария) этот проект был официально одобрен.Первый Международный Олимпийский день прошел 23 июня 1948 года. В празднике приняли участие национальные олимпийские комитеты девяти стран: Португалии, Греции, Австрии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Уругвая, Венесуэлы и Бельгии.Международный Олимпийский день был введен в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата 23 июня была выбрана из-за того, что именно в этот день в 1894 году в Париже (Франция) проходил Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором принимали участие представители 12 стран. На мероприятии барон Пьер де Кубертен изложил свою идею возрождения античной олимпийской традиции на международном уровне.Там же 23 июня был учрежден высший руководящий орган олимпийского движения – Международный олимпийский комитет.В 1978 году в качестве дополнения к очередной редакции Олимпийской хартии – основного правового документа олимпийского движения – МОК официально рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам (НОК) ежегодно проводить Международный Олимпийский день. Целью праздника стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных способностей. В 1987 году в 45 странах мира в честь Международного Олимпийского дня прошел первый олимпийский забег. Сейчас число национальных олимпийских комитетов, устраивающих в этот день или ближайшие к нему выходные олимпийские забеги, превысило 200. Международный Олимпийский день постепенно перерос рамки обычного забега или спортивного мероприятия. В этот день национальные олимпийские комитеты проводят различные культурные и образовательные мероприятия – спортивные семинары, специальные олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными спортсменами, тематические выставки, концерты и т.д. В России в честь Международного Олимпийского дня по всей стране ежегодно проводятся мероприятия по привлечению людей к регулярным занятиям физкультурой и спортом: соревнования по олимпийским видам спорта для всех желающих, флеш-мобы, мастер-классы, автограф-сессии известных спортсменов и олимпийских чемпионов и т.д. Концепция современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену. Олимпизм – особая философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Цель олимпизма заключается в том, чтобы способствовать улучшению отношений между сообществами и странами, помогая людям жить в гармонии друг с другом.Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.Устремления олимпийского движения отражает олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius ("Быстрее, выше, сильнее"). Принадлежность к олимпийскому движению требует соблюдения положений Олимпийской хартии и признания Международным олимпийским комитетом.Олимпийские игры – соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов (не среди стран). Первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах (Греция) в 1896 году, в них приняли участие 241 участник из 14 стран. Было разыграно 43 комплекта наград.В 1908 году в Лондоне (Великобритания) на Олимпиаде впервые выступили российские спортсмены. Тогда же россиянам удалось завоевать свою первую олимпийскую золотую медаль: петербуржец Николай Панин-Коломенкин показал лучший результат в исполнении специальных фигур (фигурном катании). Игры IV Олимпиады в Лондоне положили начало большинству традиций, сохранившихся до наших дней. В Лондоне команды впервые торжественно маршировали под государственными флагами. В газетах начали печатать таблицы подсчета медалей, завоеванных командами разных стран. Был придуман канонический слоган: "Главное – не победа, а участие".В 1913 году Пьером де Кубертеном был разработан символ Олимпийских игр – пять переплетенных колец, которые символизируют союз пяти континентов и встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх. Впервые символ был использован в 1920 году на играх VII Олимпиады в Антверпене, он был расположен на белом фоне олимпийского флага. Честь и ответственность за проведение Олимпийских игр МОК возлагает на город, который избирается в качестве организатора Игр. Даты проведения Игр определяются исполкомом МОК.В 2020 году XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио (Япония), но в связи с ситуацией с распространением коронавируса 24 марта 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год. Название Игр останется прежним – "Токио 2020".В 2021 году Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа и, по словам организаторов, будут проведены вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, международный олимпийский комитет (мок), томас бах, легкая атлетика, пьер де кубертен, справки, спорт

Международный Олимпийский день

13:04 23.06.2021
 
© AP Photo / Koji SasaharaОлимпийские кольца в Токио
Олимпийские кольца в Токио - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Koji Sasahara
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Ежегодно 23 июня в мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day).
Идея проведения особого дня, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала во время одного из докладов на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме (Швеция) в 1947 году. В 1948 году на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице (Швейцария) этот проект был официально одобрен.
Первый Международный Олимпийский день прошел 23 июня 1948 года. В празднике приняли участие национальные олимпийские комитеты девяти стран: Португалии, Греции, Австрии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Уругвая, Венесуэлы и Бельгии.
Международный Олимпийский день был введен в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата 23 июня была выбрана из-за того, что именно в этот день в 1894 году в Париже (Франция) проходил Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором принимали участие представители 12 стран. На мероприятии барон Пьер де Кубертен изложил свою идею возрождения античной олимпийской традиции на международном уровне.
Там же 23 июня был учрежден высший руководящий орган олимпийского движения – Международный олимпийский комитет.
В 1978 году в качестве дополнения к очередной редакции Олимпийской хартии – основного правового документа олимпийского движения – МОК официально рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам (НОК) ежегодно проводить Международный Олимпийский день.
Целью праздника стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных способностей.
В 1987 году в 45 странах мира в честь Международного Олимпийского дня прошел первый олимпийский забег. Сейчас число национальных олимпийских комитетов, устраивающих в этот день или ближайшие к нему выходные олимпийские забеги, превысило 200.
Международный Олимпийский день постепенно перерос рамки обычного забега или спортивного мероприятия. В этот день национальные олимпийские комитеты проводят различные культурные и образовательные мероприятия – спортивные семинары, специальные олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными спортсменами, тематические выставки, концерты и т.д.
В России в честь Международного Олимпийского дня по всей стране ежегодно проводятся мероприятия по привлечению людей к регулярным занятиям физкультурой и спортом: соревнования по олимпийским видам спорта для всех желающих, флеш-мобы, мастер-классы, автограф-сессии известных спортсменов и олимпийских чемпионов и т.д.
Концепция современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену. Олимпизм – особая философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Цель олимпизма заключается в том, чтобы способствовать улучшению отношений между сообществами и странами, помогая людям жить в гармонии друг с другом.
Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры.
Устремления олимпийского движения отражает олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius ("Быстрее, выше, сильнее"). Принадлежность к олимпийскому движению требует соблюдения положений Олимпийской хартии и признания Международным олимпийским комитетом.
Олимпийские игры – соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов (не среди стран). Первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах (Греция) в 1896 году, в них приняли участие 241 участник из 14 стран. Было разыграно 43 комплекта наград.
В 1908 году в Лондоне (Великобритания) на Олимпиаде впервые выступили российские спортсмены. Тогда же россиянам удалось завоевать свою первую олимпийскую золотую медаль: петербуржец Николай Панин-Коломенкин показал лучший результат в исполнении специальных фигур (фигурном катании).
Игры IV Олимпиады в Лондоне положили начало большинству традиций, сохранившихся до наших дней. В Лондоне команды впервые торжественно маршировали под государственными флагами. В газетах начали печатать таблицы подсчета медалей, завоеванных командами разных стран. Был придуман канонический слоган: "Главное – не победа, а участие".
В 1913 году Пьером де Кубертеном был разработан символ Олимпийских игр – пять переплетенных колец, которые символизируют союз пяти континентов и встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх. Впервые символ был использован в 1920 году на играх VII Олимпиады в Антверпене, он был расположен на белом фоне олимпийского флага.
Честь и ответственность за проведение Олимпийских игр МОК возлагает на город, который избирается в качестве организатора Игр. Даты проведения Игр определяются исполкомом МОК.
В 2020 году XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио (Япония), но в связи с ситуацией с распространением коронавируса 24 марта 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год. Название Игр останется прежним – "Токио 2020".
В 2021 году Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа и, по словам организаторов, будут проведены вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияМеждународный олимпийский комитет (МОК)Томас БахЛегкая атлетикаПьер де КубертенСправкиСпорт
 
 
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