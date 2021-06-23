https://ria.ru/20210623/chelyabinsk-1738291586.html

Челябинская область готова внедрять наработки в решении проблем соцсферы

Челябинская область готова внедрять наработки в решении проблем соцсферы - РИА Новости, 23.06.2021

Челябинская область готова внедрять наработки в решении проблем соцсферы

Челябинская область готова внедрять новые механизмы решения проблем в сфере социального обслуживания населения, понимая, какие проблемы в ней существуют,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:47

2021-06-23T17:47

2021-06-23T17:52

челябинская область

россия

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

челябинск

челябинская область

общество

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 июн – РИА Новости. Челябинская область готова внедрять новые механизмы решения проблем в сфере социального обслуживания населения, понимая, какие проблемы в ней существуют, сообщила в среду генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.В Челябинск с рабочим визитом прибыла генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, она вместе с губернатором региона Алексеем Текслером посетили международный институт дизайна и сервиса, провели встречу с представителями социальной сферы региона, а также с многодетными семьями, семьями с детьми с ОВЗ, представителями НКО."Мы в этом году в рамках Госсовета представили результаты плотной работы по анализу проблем в социальной сфере и путей их решения…. Мы разработали карту решения проблем в социальной сфере и подобрали со специалистами, как они могут решаться на региональном уровне. Челябинская область у нас готова внедрять механизмы наработок, практики по решению проблем увеличения доступности получателями услуг, в сфере обратной связи", - сказала она на совещании.Она уточнила, что в Челябинске в сентябре пройдёт всероссийский форум "Национальная социальная инициатива", где будут обсуждаться вопросы улучшения качества предоставления соцуслуг. По её словам, "мы понимаем, как лучше сделать для человека", например, получение какой-либо услуги перевести в электронный вид.По словам губернатора региона Алексея Текслера, на форуме будут обсуждаться проблемы здравоохранения, социальной сферы, рынка труда. "Очень важно провести форум, посмотреть лучшие практики, это очень почётно для региона. Также надеюсь, что он станет традиционным", - отметил глава региона.Также Текслер напомнил, что регион на постоянной основе сотрудничает с АСИ. "АСИ вышло с инициативой "Национальная социальная инициатива", и здесь мы регион, который активно сотрудничает с АСИ, чтобы стать пилотным. Мы хотим, чтобы наш регион максимально использовал и внедрял лучшие социальные практики. Чтобы было меньше бюрократии, а больше человеческого отношения. Самое важное – удовлетворённость людей качеством социального обслуживания", - сказал губернатор журналистам.Как пояснила на совещании директор "Комплексного центра обслуживания населения Центрального района Челябинска" Наталья Мачикина, назрела необходимость перехода при оказании социальных услуг следующая: например, после лечения человек направляется домой, а сведения о нем должны передаваться в органы социального обслуживания, и специалисты в кратчайшие сроки смогут к нему выйти. "Там они оформляют необходимые документы и оказывают помощь", - уточнила она.Кроме того, по её словам, сейчас гражданин сам выбирает набор услуг, которые хотел бы получить. Но обученные специалисты могли бы определить индивидуально объем помощи человеку, пояснила она.По данным пресс-службы правительства региона, Челябинская область участвует в проекте АСИ "Национальная социальная инициатива", регион вошел в топ-15 субъектов РФ, где будет реализовано это новое направление. Оно призвано сделать более человекоцентричной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан.

https://ria.ru/20210611/transport-1736572658.html

https://ria.ru/20210609/keshbek-1736294733.html

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россия

челябинск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), челябинск, челябинская область, общество