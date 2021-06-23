https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738200461.html
Террористы могут атаковать IT-инфраструктуру, заявил Бортников
Террористы могут атаковать IT-инфраструктуру, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2021
Террористы могут атаковать IT-инфраструктуру, заявил Бортников
Террористы могут совершать кибератаки на критическую информационную инфраструктуру стран, это создает особую опасность с точки зрения провоцирования острых... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:18
2021-06-23T11:18
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы могут совершать кибератаки на критическую информационную инфраструктуру стран, это создает особую опасность с точки зрения провоцирования острых межгосударственных конфликтов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."В связи с этим особую опасность видим в сложности своевременного установления подлинного источника атаки и возможности провоцирования острых межгосударственных конфликтов", - подчеркнул директор ФСБ.
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московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность
Террористы могут атаковать IT-инфраструктуру, заявил Бортников
11:18 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников заявил, что террористы могут атаковать критическую информационную инфраструктуру