https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738199835.html
Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов
Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов - РИА Новости, 23.06.2021
Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов
Анклавы мигрантов становятся все более обособленными, что дает возможности для террористических организация для пропаганды, вербовки и совершения терактов,... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:15
2021-06-23T11:15
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Анклавы мигрантов становятся все более обособленными, что дает возможности для террористических организация для пропаганды, вербовки и совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Возвращаясь к теме религиозного экстремизма и терроризма, хочу обратить внимание на ещё одну негативную тенденцию периода социального дистанцирования. Это значительно усилившееся обособление и без того непрозрачных анклавов мигрантов и отдельных диаспор от коренного населения, всё более активное неприятие приезжими социокультурных норм и традиций принимающих стран", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.Он отметил, что в таких условиях эмиссары международных террористических организаций получают широкие возможности ведения пропаганды и вербовки, организации и осуществления терактов.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность
Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов
11:15 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников заявил, что обособленность анклавов мигрантов дает террористам средства для вербовки