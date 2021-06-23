https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738199835.html

Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов

Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов - РИА Новости, 23.06.2021

Бортников рассказал о вербовке террористов из анклавов мигрантов

Анклавы мигрантов становятся все более обособленными, что дает возможности для террористических организация для пропаганды, вербовки и совершения терактов,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:15

2021-06-23T11:15

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Анклавы мигрантов становятся все более обособленными, что дает возможности для террористических организация для пропаганды, вербовки и совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Возвращаясь к теме религиозного экстремизма и терроризма, хочу обратить внимание на ещё одну негативную тенденцию периода социального дистанцирования. Это значительно усилившееся обособление и без того непрозрачных анклавов мигрантов и отдельных диаспор от коренного населения, всё более активное неприятие приезжими социокультурных норм и традиций принимающих стран", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.Он отметил, что в таких условиях эмиссары международных террористических организаций получают широкие возможности ведения пропаганды и вербовки, организации и осуществления терактов.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность