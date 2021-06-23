https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738199095.html

Бортников призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ

Бортников призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ - РИА Новости, 23.06.2021

Бортников призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ

Молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, нужно совершенствовать законодательство... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:13

2021-06-23T11:13

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

александр бортников

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, нужно совершенствовать законодательство для ограждения молодёжи от влияния идеологии насилия, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.По его словам, международные террористические организации - не единственные, кто ведёт интернет-охоту на подрастающее поколение.Он отметил, что выход из нынешней тревожной ситуации видится "в дальнейшем совершенствовании законодательства, нацеленного на ограждение молодёжи от влияния идеологии насилия, выработке и внедрении новых методов и механизмов взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами, религиозными объединениями".

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, александр бортников, общество