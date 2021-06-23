Бортников призвал оградить молодежь от экстремистских интернет-сообществ
11:13 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Бортников призвал оградить молодежь от влияния экстремистских интернет-сообществ
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Молодежь, которая в самоизоляцию предоставлена сама себе, часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ, нужно совершенствовать законодательство для ограждения молодёжи от влияния идеологии насилия, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.
По его словам, международные террористические организации - не единственные, кто ведёт интернет-охоту на подрастающее поколение.
"Студенты и школьники, в ряде случаев оказавшиеся предоставленными сами себе в период изоляции и дистанционного обучения, всё чаще подпадают под влияние модераторов закрытых интернет-сообществ, пропагандирующих культы насилия по отношению к сверстникам, суицида и иных деструктивных форм поведения", - сказал Бортников.
Он отметил, что выход из нынешней тревожной ситуации видится "в дальнейшем совершенствовании законодательства, нацеленного на ограждение молодёжи от влияния идеологии насилия, выработке и внедрении новых методов и механизмов взаимодействия с образовательными учреждениями, общественными институтами, религиозными объединениями".