https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738195625.html

Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов

Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов - РИА Новости, 23.06.2021

Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов

Действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях, заявил директор... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:52

2021-06-23T10:52

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

александр бортников

европа

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ генерал армии Александр Бортников."В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Действующие на их территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738192371.html

россия

европа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, александр бортников, европа, в мире