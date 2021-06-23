https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738195625.html
Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов
Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов - РИА Новости, 23.06.2021
Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов
Действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях, заявил директор... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:52
2021-06-23T10:52
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
александр бортников
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_05a03cbe09017e6936630eaf97f73c1d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ генерал армии Александр Бортников."В Европе есть государства, до настоящего времени оправдывающие нацизм или даже целенаправленно включающие его в свою национальную идеологию. Действующие на их территории полувоенизированные организации предоставляют ультраправым активистам из других стран возможность подготовки в своих тренировочных лагерях", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738192371.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738189430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a9bc55b5e495724c8835189c386b74f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская конференция по международной безопасности, россия, александр бортников, европа, в мире
Бортников рассказал о подготовке в Европе ультраправых активистов
10:52 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников рассказал, что полувоенные организации в Европе готовят ультраправых активистов