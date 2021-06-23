https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738192371.html
Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников
Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2021
Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников
Неонацисты нередко воюют вместе с радикальными исламистами в рядах террористов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:29
2021-06-23T10:29
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неонацисты нередко воюют вместе с радикальными исламистами в рядах террористов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.По его словам, это лишний раз свидетельствует о том, что терроризм остаётся терроризмом независимо от того, какими лозунгами он прикрывается. "И в России мы ведём беспощадную борьбу с любым из его видов. К применению такого же подхода призываю и наших коллег", - добавил директор ФСБ.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская конференция по международной безопасности, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников
Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников
10:29 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников заявил, что неонацисты нередко воюют вместе с радикальными исламистами