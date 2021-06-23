https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738192371.html

Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников

Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2021

Неонацисты нередко воюют вместе с террористами, заявил Бортников

Неонацисты нередко воюют вместе с радикальными исламистами в рядах террористов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:29

2021-06-23T10:29

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неонацисты нередко воюют вместе с радикальными исламистами в рядах террористов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.По его словам, это лишний раз свидетельствует о том, что терроризм остаётся терроризмом независимо от того, какими лозунгами он прикрывается. "И в России мы ведём беспощадную борьбу с любым из его видов. К применению такого же подхода призываю и наших коллег", - добавил директор ФСБ.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников