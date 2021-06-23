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Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр - РИА Новости, 23.06.2021
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:18
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
технологии
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.
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московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, технологии, безопасность
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
10:18 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр, имитирующих теракты

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В особой группе риска (попадания под влияние террористов) молодежь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и в игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.
"Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.
Директор ФСБ Александр Бортников выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:48
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников
 
Московская конференция по международной безопасностиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковТехнологииБезопасность
 
 
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