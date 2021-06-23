https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html

Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр

Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр - РИА Новости, 23.06.2021

Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр

Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:18

2021-06-23T10:18

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

технологии

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, технологии, безопасность