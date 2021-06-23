https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738190002.html
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр - РИА Новости, 23.06.2021
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T10:18
2021-06-23T10:18
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
технологии
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Террористы создают компьютерные игры, включающие пользователей в игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма не только через голосовое общение, но и путем включения пользователя в игровые ситуации совершения терактов", - подчеркнул директор ФСБ.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, технологии, безопасность
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр
10:18 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников рассказал об опасности созданных террористами компьютерных игр, имитирующих теракты