https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738189631.html

Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений

Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений - РИА Новости, 23.06.2021

Бортников заявил о негативном влиянии коронавирусных ограничений

Негативное влияние коронавирусных ограничений на безопасность еще предстоит оценить, террористы активно пользуются возникшими кризисными явлениями в экономике и РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:16

2021-06-23T10:16

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Негативное влияние коронавирусных ограничений на безопасность еще предстоит оценить, террористы активно пользуются возникшими кризисными явлениями в экономике и напряженностью в обществе в разных странах, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Полагаю, что негативный побочный эффект вынужденных коронавирусных ограничений ещё только предстоит оценить в полной мере. Так, практически повсеместная изоляция привела к ускоренному росту масштабов интернет-коммуникации между людьми. При этом усугубившиеся в период пандемии кризисные явления в экономике, опасения граждан за своё здоровье и в целом неопределённость будущего значительно повысили тревожность и социальную напряжённость в обществах разных стран", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.По его словам, этим активно пользуются интернет-пропагандисты терроризма и экстремизма, агрессивно работающие как со слабо защищёнными слоями населения, так и с представителями среднего класса, чьё материальное положение ухудшилось в последний год, добавил директор ФСБ.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, безопасность