https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников

Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2021

Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников

Международный терроризм никуда не исчез во время пандемии, кровавые теракты в разных странах совершены в 2020 году, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:48

2021-06-23T09:48

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

исламское государство

аль-каида

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Международный терроризм никуда не исчез во время пандемии, кровавые теракты в разных странах совершены в 2020 году, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ*, Аль-Каиды* и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и на Африканском континенте", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности."Продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались кровавые теракты. Жертвами терроризма и религиозного экстремизма снова стали жители ряда европейских городов", - добавил он.Международная террористическая сеть сохраняет свою живучесть, это, в том числе, следствие того, что некоторые страны используют радикальные исламистские группировки для достижения собственных целей, завил Александр Бортников."Это является, в том числе, следствием продолжающегося использования некоторыми государствами радикальных исламистских группировок в зонах территориальных конфликтов для достижения собственных целей", - добавил он.По словам директора ФСБ, террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы "горячих точек", стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире.* Запрещенные в России террористические группировки

https://ria.ru/20210623/terrorizm-1738182539.html

https://ria.ru/20210519/afganistan-1732890346.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, исламское государство, аль-каида, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире