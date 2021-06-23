https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников - РИА Новости, 23.06.2021
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников
Международный терроризм никуда не исчез во время пандемии, кровавые теракты в разных странах совершены в 2020 году, заявил директор ФСБ России Александр... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:48
2021-06-23T09:48
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
россия
исламское государство
аль-каида
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в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Международный терроризм никуда не исчез во время пандемии, кровавые теракты в разных странах совершены в 2020 году, заявил директор ФСБ России Александр Бортников."Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ*, Аль-Каиды* и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и на Африканском континенте", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности."Продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались кровавые теракты. Жертвами терроризма и религиозного экстремизма снова стали жители ряда европейских городов", - добавил он.Международная террористическая сеть сохраняет свою живучесть, это, в том числе, следствие того, что некоторые страны используют радикальные исламистские группировки для достижения собственных целей, завил Александр Бортников."Это является, в том числе, следствием продолжающегося использования некоторыми государствами радикальных исламистских группировок в зонах территориальных конфликтов для достижения собственных целей", - добавил он.По словам директора ФСБ, террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы "горячих точек", стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире.* Запрещенные в России террористические группировки
https://ria.ru/20210623/terrorizm-1738182539.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, исламское государство, аль-каида, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Международный терроризм и экстремизм никуда не исчезли, заявил Бортников
09:48 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Бортников заявил, что существовавшие до начала пандемии вызовы глобальной стабильности не исчезли
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Международный терроризм никуда не исчез во время пандемии, кровавые теракты в разных странах совершены в 2020 году, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Существовавшие до начала пандемии коронавируса вызовы глобальной стабильности, такие как международный терроризм и экстремизм, никуда не исчезли. По-прежнему высока активность вооружённых формирований ИГИЛ*, Аль-Каиды* и связанных с ними группировок на Ближнем Востоке и на Африканском континенте", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности.
"Продолжается проникновение боевиков-террористов в Афганистан и страны Юго-Восточной Азии, где в минувшем году не прекращались кровавые теракты. Жертвами терроризма и религиозного экстремизма снова стали жители ряда европейских городов", - добавил он.
Международная террористическая сеть сохраняет свою живучесть, это, в том числе, следствие того, что некоторые страны используют радикальные исламистские группировки для достижения собственных целей, завил Александр Бортников.
"Несмотря на принимаемые меры контртеррористического характера, международной террористической сети удается сохранять свою живучесть и активность. Она способна к быстрому рассредоточению и передислокации формирований боевиков в районах боевых действий, по-прежнему обладает достаточной ресурсной поддержкой, фактически не испытывает дефицита в оружии и боеприпасах, применяет высокотехнологичные средства осуществления атак, включая беспилотники", - сказал Бортников на Московской международной конференции по безопасности,
"Это является, в том числе, следствием продолжающегося использования некоторыми государствами радикальных исламистских группировок в зонах территориальных конфликтов для достижения собственных целей", - добавил он.
По словам директора ФСБ, террористы и экстремисты не оставляют попыток экспансии за пределы "горячих точек", стремятся наращивать базу потенциальных сторонников в экономически развитых странах, успешно адаптируются к значительно изменившейся в минувшем году обстановке в мире.
* Запрещенные в России террористические группировки