https://ria.ru/20210623/bolnitsa-1738253726.html
В Туве построят детскую больницу
В Туве построят детскую больницу - РИА Новости, 23.06.2021
В Туве построят детскую больницу
Детская больница, рассчитанная на 150 коек, будет построена в Туве в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:18
2021-06-23T15:18
2021-06-23T15:18
владислав ховалыг
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здоровье - общество
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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Детская больница, рассчитанная на 150 коек, будет построена в Туве в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в среду пресс-служба правительства главы республики.По ее данным, в Кызыл по итогам встречи врио главы республики Владислава Ховалыга с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко по вопросу доработки медико-технического задания и определения места строительства здания детской больницы прибыла главный внештатный специалист-педиатр минздрава РФ Татьяна Куличенко."На строительство объекта по нацпроекту "Здравоохранение" по направлению "Развитие детского здравоохранения" предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. По проекту, больница будет рассчитана на 150 коек. Вчера Татьяна Куличенко вместе с и.о. министра здравоохранения РТ Анатолием Югаем осмотрела земельные участки, потенциально рассматриваемые под будущее строительство", - говорится в сообщенииПо данным пресс-службы, ранее мэрия Кызыла выделила земельный участок по улице Иркутская, однако министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко предложено расположить объекты в непосредственной близости от существующих детских учреждений здравоохранения на случай оказания детям экстренной медицинской помощи."В этой связи минздрав республики совместно с проектной организацией АО "Тувагражданпроект" разработал два варианта схемы размещения объекта в разных районах города: на улице Иркутская, второй – по улице Чехова, недалеко от Детского соматического отделения", - отмечается в сообщении.В минздраве Тувы сообщили, что по итогам визита главного внештатного специалиста-педиатра Минздрава России будет принято окончательное решение о месте строительства новой детской больницы.
https://ria.ru/20210618/tuva-1737607159.html
https://ria.ru/20210615/tuva-1737031525.html
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владислав ховалыг, россия, здоровье - общество, кызыл, общество
В Туве построят детскую больницу
В Туве построят детскую больницу на 150 коек стоимостью 1,9 миллиарда рублей
КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Детская больница, рассчитанная на 150 коек, будет построена в Туве в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает в среду пресс-служба правительства главы республики.
По ее данным, в Кызыл
по итогам встречи врио главы республики Владислава Ховалыга
с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко по вопросу доработки медико-технического задания и определения места строительства здания детской больницы прибыла главный внештатный специалист-педиатр минздрава РФ Татьяна Куличенко.
"На строительство объекта по нацпроекту "Здравоохранение" по направлению "Развитие детского здравоохранения" предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. По проекту, больница будет рассчитана на 150 коек. Вчера Татьяна Куличенко вместе с и.о. министра здравоохранения РТ Анатолием Югаем осмотрела земельные участки, потенциально рассматриваемые под будущее строительство", - говорится в сообщении
По данным пресс-службы, ранее мэрия Кызыла выделила земельный участок по улице Иркутская, однако министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко предложено расположить объекты в непосредственной близости от существующих детских учреждений здравоохранения на случай оказания детям экстренной медицинской помощи.
"В этой связи минздрав республики совместно с проектной организацией АО "Тувагражданпроект" разработал два варианта схемы размещения объекта в разных районах города: на улице Иркутская, второй – по улице Чехова, недалеко от Детского соматического отделения", - отмечается в сообщении.
В минздраве Тувы сообщили, что по итогам визита главного внештатного специалиста-педиатра Минздрава России
будет принято окончательное решение о месте строительства новой детской больницы.