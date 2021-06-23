https://ria.ru/20210623/blinken-1738326035.html
Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"
Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.06.2021
Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку — 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:47
2021-06-23T20:47
2021-06-23T20:47
северный поток — 2
энтони блинкен
ангела меркель
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку — 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению рисков" от трубопровода для Украины, заявили в госдепе."Госсекретарь Блинкен подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу "Северный поток — 2", и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа по итогам встречи.Блинкен и Меркель также обсудили противодействие вызовам со стороны РФ и Китая, отметили в госдепе.
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северный поток — 2, энтони блинкен, ангела меркель, сша, берлин (город), украина, в мире
Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"
Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"