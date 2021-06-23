https://ria.ru/20210623/blinken-1738326035.html

Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"

Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.06.2021

Блинкен в разговоре с Меркель высказался против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку — 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:47

2021-06-23T20:47

2021-06-23T20:47

северный поток — 2

энтони блинкен

ангела меркель

сша

берлин (город)

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель о позиции штатов по "Северному потоку — 2" и призвал Берлин предпринять шаги по "снижению рисков" от трубопровода для Украины, заявили в госдепе."Госсекретарь Блинкен подчеркнул продолжающееся противодействие со стороны США газопроводу "Северный поток — 2", и призвал Германию предпринять конкретные шаги по снижению рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой госдепа по итогам встречи.Блинкен и Меркель также обсудили противодействие вызовам со стороны РФ и Китая, отметили в госдепе.

https://ria.ru/20210623/druzya-1738293989.html

сша

берлин (город)

украина

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северный поток — 2, энтони блинкен, ангела меркель, сша, берлин (город), украина, в мире