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Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина - РИА Новости, 23.06.2021
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
Нетрезвый житель Владивостока, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал 9 тысяч литров бензина
2021-06-23T07:01
2021-06-23T07:01
2021-06-23T07:38
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали во Владивостоке местного жителя, который, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал предоставить ему девять тысяч литров бензина, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта. Выяснилось, что неизвестный пьяный мужчина нарушал общественный порядок.
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РИА Новости
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владивосток, происшествия
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:01 23.06.2021 (обновлено: 07:38 23.06.2021)
Нетрезвый житель Приморья угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
Нетрезвый житель Владивостока, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал 9 тысяч литров бензина