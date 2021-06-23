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Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина - РИА Новости, 23.06.2021
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
Нетрезвый житель Владивостока, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал 9 тысяч литров бензина
2021-06-23T07:01
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владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали во Владивостоке местного жителя, который, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал предоставить ему девять тысяч литров бензина, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта. Выяснилось, что неизвестный пьяный мужчина нарушал общественный порядок.
владивосток
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владивосток, происшествия
Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:01 23.06.2021 (обновлено: 07:38 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на автозаправочной станции
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нетрезвый житель Приморья угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина

Читать ria.ru в
Нетрезвый житель Владивостока, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал 9 тысяч литров бензина
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали во Владивостоке местного жителя, который, угрожая зажигалкой на АЗС, требовал предоставить ему девять тысяч литров бензина, сообщает управление ведомства по Приморскому краю.
Ночью на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта. Выяснилось, что неизвестный пьяный мужчина нарушал общественный порядок.

"Росгвардейцы задержали правонарушителя. Позднее было установлено, что 29-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, угон автотранспорта и хулиганство", - сообщает управление.

 
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