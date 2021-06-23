https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738211823.html

В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией

В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией - РИА Новости, 23.06.2021

В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией

Американские войска продолжают оставаться в Германии и Италии, их размещение в этих странах является проявлением оккупационного режима США, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:15

2021-06-23T12:15

2021-06-23T12:15

восточная европа

прибалтика

италия

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Американские войска продолжают оставаться в Германии и Италии, их размещение в этих странах является проявлением оккупационного режима США, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности."Мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии, ведь они продолжают оставаться в Европе с момента решения Ялтинской конференции 1945 года", - сказал Хренин.По его словам, "отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников". "Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом. В качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяют зону оккупации", - подчеркнул он.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738187258.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738183936.html

восточная европа

прибалтика

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточная европа, прибалтика, италия, в мире