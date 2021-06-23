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В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией
В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией - РИА Новости, 23.06.2021
В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией
Американские войска продолжают оставаться в Германии и Италии, их размещение в этих странах является проявлением оккупационного режима США, заявил министр... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:15
2021-06-23T12:15
восточная европа
прибалтика
италия
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Американские войска продолжают оставаться в Германии и Италии, их размещение в этих странах является проявлением оккупационного режима США, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности."Мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии, ведь они продолжают оставаться в Европе с момента решения Ялтинской конференции 1945 года", - сказал Хренин.По его словам, "отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников". "Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом. В качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяют зону оккупации", - подчеркнул он.Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
https://ria.ru/20210623/shoygu-1738187258.html
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восточная европа, прибалтика, италия, в мире
В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией
12:15 23.06.2021
 
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan LucasАмериканские военные во время учений в Германии
Американские военные во время учений в Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© Фото : US Army Europe/Spc. Ryan Lucas

Глава Минобороны Белоруссии заявил о трансформации американского оккупационного режима в Европе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Американские войска продолжают оставаться в Германии и Италии, их размещение в этих странах является проявлением оккупационного режима США, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
"Мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии, ведь они продолжают оставаться в Европе с момента решения Ялтинской конференции 1945 года", - сказал Хренин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Контроль вооружений в Европе во многом зависит от США, заявил Шойгу
По его словам, "отдельные страны Восточной Европы безоглядно ринулись в трансатлантические объятия американских союзников". "Польша, Прибалтика и Украина торгуют своим суверенитетом. В качестве товара предлагают оголтелую русофобию. Под этой маркой американские войска проникают в Восточную Европу, расширяют зону оккупации", - подчеркнул он.
Московская конференция по международной безопасности MCIS-2021 проводится Минобороны РФ с 22 по 24 июня 2021 года.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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