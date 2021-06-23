Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210623/bashkiriya-1738315030.html
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона - РИА Новости, 23.06.2021
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:27
2021-06-23T19:47
радий хабиров
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика башкортостан
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595844262_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_2c5ea65b7d98e4b6e153e8424a1af255.jpg
УФА, 23 июн – РИА Новости. Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа на инфекцию, сообщили в пресс-службе главы региона.В среду глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, поясняет пресс-служба. Ранее сообщалось, что в регионе с 29 июня жители смогут посетить заведения общепита, работающие в закрытых помещениях, только при наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР."С 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приёмы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов", - сообщает пресс-служба руководителя Башкирии.
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595844262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_d01d2af9fe5e2b136c6c2881a961d983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика башкортостан, коронавирусы
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
19:27 23.06.2021 (обновлено: 19:47 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19, который выдают привившимся российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Сертификат о вакцинации от COVID-19, который выдают привившимся российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Башкирские чиновники с 29 июня будут принимать только привитых жителей региона или с тестом ПЦР

Читать ria.ru в
УФА, 23 июн – РИА Новости. Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа на инфекцию, сообщили в пресс-службе главы региона.
В среду глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, поясняет пресс-служба. Ранее сообщалось, что в регионе с 29 июня жители смогут посетить заведения общепита, работающие в закрытых помещениях, только при наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР.
"С 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приёмы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов", - сообщает пресс-служба руководителя Башкирии.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаРадий ХабировЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика БашкортостанКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Москвичей призвали стать донорами плазмы в связи с ситуацией с COVID-19
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
05:38Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Лента новостейМолния