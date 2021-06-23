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Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона - РИА Новости, 23.06.2021
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:27
2021-06-23T19:27
2021-06-23T19:47
радий хабиров
здоровье - общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
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УФА, 23 июн – РИА Новости. Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа на инфекцию, сообщили в пресс-службе главы региона.В среду глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, поясняет пресс-служба. Ранее сообщалось, что в регионе с 29 июня жители смогут посетить заведения общепита, работающие в закрытых помещениях, только при наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР."С 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приёмы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов", - сообщает пресс-служба руководителя Башкирии.
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радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика башкортостан, коронавирусы
Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона
19:27 23.06.2021 (обновлено: 19:47 23.06.2021)
Башкирские чиновники с 29 июня будут принимать только привитых жителей региона или с тестом ПЦР