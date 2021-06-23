https://ria.ru/20210623/bashkiriya-1738315030.html

Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона

Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона - РИА Новости, 23.06.2021

Башкирские чиновники будут принимать только привитых жителей региона

Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:27

2021-06-23T19:27

2021-06-23T19:47

радий хабиров

здоровье - общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика башкортостан

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595844262_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_2c5ea65b7d98e4b6e153e8424a1af255.jpg

УФА, 23 июн – РИА Новости. Башкирские чиновники с 29 июня не будут принимать граждан лично, у которых нет справки о вакцинации от коронавируса или медотвода, либо с отрицательного анализа на инфекцию, сообщили в пресс-службе главы региона.В среду глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, поясняет пресс-служба. Ранее сообщалось, что в регионе с 29 июня жители смогут посетить заведения общепита, работающие в закрытых помещениях, только при наличии справки о прохождении вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР."С 29 июня руководители государственных органов и органов местного самоуправления будут проводить личные приёмы лишь тех жителей, у которых есть при себе один из указанных выше документов", - сообщает пресс-служба руководителя Башкирии.

россия

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика башкортостан, коронавирусы