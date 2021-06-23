https://ria.ru/20210623/aviakerosin-1738171925.html

В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин

В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин - РИА Новости, 23.06.2021

В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин

Текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T06:31

2021-06-23T06:31

2021-06-23T06:31

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на авиаперелеты между странами, сообщили в Минэнерго РФ.По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года - периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго.На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина."В целях сохранения достаточности поставок керосина в аэропортах в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой Минэнерго России в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний (штаб) по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей", - сообщили в Минэнерго.Как уточняет министерство, в совещаниях участвуют Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), представители биржи, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Росавиации.

https://ria.ru/20210323/benzin-1602503983.html

https://ria.ru/20200812/1575702990.html

россия

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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика