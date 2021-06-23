Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/aviakerosin-1738171925.html
В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин - РИА Новости, 23.06.2021
В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
Текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T06:31
2021-06-23T06:31
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735126616_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_eb9cbde9a45bad43ade4128702789b5d.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на авиаперелеты между странами, сообщили в Минэнерго РФ.По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года - периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго.На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина."В целях сохранения достаточности поставок керосина в аэропортах в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой Минэнерго России в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний (штаб) по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей", - сообщили в Минэнерго.Как уточняет министерство, в совещаниях участвуют Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), представители биржи, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Росавиации.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602503983.html
https://ria.ru/20200812/1575702990.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735126616_74:140:2617:2048_1920x0_80_0_0_b3baf0143c92cc8d943f68e1d0be8c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
06:31 23.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПассажирские авиалайнеры
Пассажирские авиалайнеры - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на авиаперелеты между странами, сообщили в Минэнерго РФ.
"Что касается динамики цен на керосин, то она аналогична динамике оптовых цен на моторные топлива: изменяется вместе с ростом мировых цен на нефть, а также подвержена фактору восстановления спроса на керосин по мере постепенного снятия ограничений на перелеты между странами. Кроме того, она имеет ярко выраженную сезонную динамику - текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год", - рассказали в ведомстве.
По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года - периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго.
На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина.
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 16:13
Эсеры предложили ограничить рост розничных цен на бензин и авиакеросин
"В целях сохранения достаточности поставок керосина в аэропортах в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой Минэнерго России в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний (штаб) по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Как уточняет министерство, в совещаниях участвуют Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), представители биржи, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Росавиации.
Здание ФАС России - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 17:25
ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин
 
РоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД оценил слова Псаки об отсутствии предупреждений об ударах по России
16:37Пожилым католикам предоставят "праздничную" индульгенцию
16:31МИД оценил действия британского эсминца в Черном море
16:31Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:29Вожатую подмосковного лагеря арестовали по обвинению в убийстве коллеги
16:29Военный эксперт назвал цель провокации британского эсминца в Черном море
16:26В Госдуме предложили запретить самовыгул животных
16:24Еврейский конгресс возмущен словами актера Бероева о вакцинации
16:23Лавров проведет переговоры с комиссаром ОБСЕ по делам нацменьшинств
16:21В Госдуме оценили отказ НАТО от участия в конференции по безопасности
16:20Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Кузьминых
16:17Меркель раскритиковала принятый в Венгрии закон об ЛГБТ
16:11Путин поручил отследить поступление дополнительных денег на медицину
16:08Минобороны раскрыло подробности инцидента с британским эсминцем Defender
16:06Минобороны призвало провести расследование действий эсминца в Черном море
16:04В Израиле ужесточили ограничительные меры из-за вспышки COVID-19
Лента новостейМолния