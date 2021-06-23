В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
"Что касается динамики цен на керосин, то она аналогична динамике оптовых цен на моторные топлива: изменяется вместе с ростом мировых цен на нефть, а также подвержена фактору восстановления спроса на керосин по мере постепенного снятия ограничений на перелеты между странами. Кроме того, она имеет ярко выраженную сезонную динамику - текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год", - рассказали в ведомстве.
По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года - периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго.
На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина.
"В целях сохранения достаточности поставок керосина в аэропортах в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой Минэнерго России в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний (штаб) по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Как уточняет министерство, в совещаниях участвуют Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), Межгосударственный авиационный комитет (МАК), представители биржи, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса и Росавиации.
12 августа 2020, 17:25ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин