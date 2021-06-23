Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/arest-1738330152.html
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину - РИА Новости, 23.06.2021
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину
Кунцевский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о неповиновении полиции, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:32
2021-06-23T21:32
россия
pussy riot
екатерина самуцевич
мария алехина
надежда толоконникова
москва
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151141/25/1511412579_0:0:3130:1761_1920x0_80_0_0_177c0104a17bdcfde1426a5ac32e095f.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова.Алехина была задержана во вторник у своего дома. Согласно протоколу, она отказалась проследовать в машину к сотрудникам полиции."Суд признал Марию Алехину виновной в правонарушении, предусмотренной статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции) и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала Карлова.По словам адвоката, полиция считает, что Алехина намеревалась провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19.Алехина сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них – Екатерине Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://ria.ru/20210623/sud-1738297252.html
https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151141/25/1511412579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e88c4c9b4bad3dc79f03045f61792dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, общество, происшествия
Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину
21:32 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
Участница граппы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алехину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова.
Алехина была задержана во вторник у своего дома. Согласно протоколу, она отказалась проследовать в машину к сотрудникам полиции.
"Суд признал Марию Алехину виновной в правонарушении, предусмотренной статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции) и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала Карлова.
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 18:09
Суд арестовал на 15 суток участницу группы Pussy Riot Штейн
По словам адвоката, полиция считает, что Алехина намеревалась провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19.
Алехина сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них – Екатерине Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 13:57
Суд арестовал участницу Pussy Riot Никульшину
 
РоссияPussy RiotЕкатерина СамуцевичМария АлехинаНадежда ТолоконниковаМоскваОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Москвичей призвали стать донорами плазмы в связи с ситуацией с COVID-19
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
05:38Правительство обсудит выделение средств на выплату пособий на детей
Лента новостейМолния