https://ria.ru/20210623/arest-1738330152.html

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину - РИА Новости, 23.06.2021

Суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Алехину

Кунцевский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о неповиновении полиции, сообщила РИА... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:32

2021-06-23T21:32

2021-06-23T21:32

россия

pussy riot

екатерина самуцевич

мария алехина

надежда толоконникова

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Кунцевский суд Москвы назначил административный арест на 15 суток участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной по протоколу о неповиновении полиции, сообщила РИА Новости ее адвокат Ольга Карлова.Алехина была задержана во вторник у своего дома. Согласно протоколу, она отказалась проследовать в машину к сотрудникам полиции."Суд признал Марию Алехину виновной в правонарушении, предусмотренной статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции) и назначил ей наказание в виде 15 суток ареста", - сказала Карлова.По словам адвоката, полиция считает, что Алехина намеревалась провести акцию, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.Участница группы Pussy Riot отрицает планирование каких-либо акций, по словам Карловой, ее подзащитная направлялась в пункт вакцинации, чтобы сделать прививку от COVID-19.Алехина сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на зимних протестах.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них – Екатерине Самуцевич наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены из колоний в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.

https://ria.ru/20210623/sud-1738297252.html

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россия, pussy riot, екатерина самуцевич, мария алехина, надежда толоконникова, москва, общество, происшествия