https://ria.ru/20210623/arest-1738281814.html

В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали

В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали - РИА Новости, 23.06.2021

В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали

Сибирячку, поставившую обидчика сына на колени, арестовали за побои и покушение на убийство, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T17:07

2021-06-23T17:07

2021-06-23T18:59

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 23 июн - РИА Новости. Сибирячку, поставившую обидчика сына на колени, арестовали за побои и покушение на убийство, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии."С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В воскресенье в одной из соцсетей появился видеоматериал, где женщина, применив физическую силу, заставила несовершеннолетнего мальчика, якобы обидевшего ее сына, встать перед ним на колени и просить прощения. В том же видео, предположительно, сожитель женщины затеял драку с очевидцами инцидента, попытавшимися заступиться за ребенка. Полиция отмечала, что, поскольку ранее женщина уже была подвергнута административному наказанию за побои, теперь решено возбудить против нее уголовное дело по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию".В региональном главке МВД также сообщали, что она вдобавок, находясь в подпитии, нанесла телесные повреждения 12-летней девочке, что стало поводом для возбуждения против нее второго уголовного дела. В региональном главке СК добавили, что она нанесла удары ребенку в висок маникюрными ножницами. По версии следователей, она не довела до конца преступный умысел по независящим от нее обстоятельствам – ребенок активно сопротивлялся, а также помогли неравнодушные граждане. Медики наложили девочке несколько швов.Следственный комитет также опубликовал в своем YouTube-канале видео, в котором 35-летняя женщина принесла извинения.

https://ria.ru/20210621/proisshestviya-1737874462.html

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия