https://ria.ru/20210623/antitela-1738184763.html

В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных

В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных - РИА Новости, 23.06.2021

В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных

Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработали тест-систему выявления... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:37

2021-06-23T09:37

2021-06-23T13:14

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработали тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных, говорится в сообщении ведомства.Тест-система для выявления антител основывается на широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). "В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция", — пояснили ученые.Изменение цвета в реакции фиксируют высокочувствительными приборами — ИФА-ридерами, позволяющими автоматизировать процесс исследования. Методику тестировали в исследованиях биологического материала домашних (кошек, собак), сельскохозяйственных животных (свиней), пушных зверей (хорьков, норок и лис).Отмечается, что тест-система предназначена для анализа сывороток крови всех этих видов. Кроме того, разработчики утверждают, что она универсальна, поскольку позволяет выявить антитела как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации. Для проверки тест-системы тестировали непривитых животных, а также вакцинированных препаратом "Карнивак-Ков". "Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2", — добавляет Россельхознадзор.Скоро такой анализ в ФГБУ "ВНИИЗЖ" станет доступным для юридических и частных лиц.

https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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