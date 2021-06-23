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В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных
В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных - РИА Новости, 23.06.2021
В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных
Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработали тест-систему выявления... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:37
2021-06-23T09:37
2021-06-23T13:14
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственное Россельхознадзору учреждение) разработали тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных, говорится в сообщении ведомства.Тест-система для выявления антител основывается на широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА). "В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция", — пояснили ученые.Изменение цвета в реакции фиксируют высокочувствительными приборами — ИФА-ридерами, позволяющими автоматизировать процесс исследования. Методику тестировали в исследованиях биологического материала домашних (кошек, собак), сельскохозяйственных животных (свиней), пушных зверей (хорьков, норок и лис).Отмечается, что тест-система предназначена для анализа сывороток крови всех этих видов. Кроме того, разработчики утверждают, что она универсальна, поскольку позволяет выявить антитела как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации. Для проверки тест-системы тестировали непривитых животных, а также вакцинированных препаратом "Карнивак-Ков". "Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2", — добавляет Россельхознадзор.Скоро такой анализ в ФГБУ "ВНИИЗЖ" станет доступным для юридических и частных лиц.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
В России разработали тест на антитела к коронавирусу для животных
09:37 23.06.2021 (обновлено: 13:14 23.06.2021)
Российские ученые разработали тест-систему для выявления антител к коронавирусу у животных
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственное Россельхознадзору
учреждение) разработали тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2
в сыворотках крови животных, говорится в сообщении ведомства.
Тест-система для выявления антител основывается на широко распространенной технологии иммуноферментного анализа (ИФА).
"В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция", — пояснили ученые.
Изменение цвета в реакции фиксируют высокочувствительными приборами — ИФА-ридерами, позволяющими автоматизировать процесс исследования. Методику тестировали в исследованиях биологического материала домашних (кошек, собак), сельскохозяйственных животных (свиней), пушных зверей (хорьков, норок и лис).
Отмечается, что тест-система предназначена для анализа сывороток крови всех этих видов. Кроме того, разработчики утверждают, что она универсальна, поскольку позволяет выявить антитела как после перенесенной инфекции, так и после вакцинации.
Для проверки тест-системы тестировали непривитых животных, а также вакцинированных препаратом "Карнивак-Ков".
"Метод показал высокую специфичность и чувствительность: у невакцинированных животных тест показал отрицательный результат, а у всех вакцинированных позволил выявить специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2", — добавляет Россельхознадзор.
Скоро такой анализ в ФГБУ "ВНИИЗЖ" станет доступным для юридических и частных лиц.