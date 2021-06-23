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Уровень воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности
Уровень воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности - РИА Новости, 23.06.2021
Уровень воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности
Дождевой паводок в Приамурье может повторить события 63-летней давности, тогда максимальный уровень Амура у прибрежного села поднялся до отметки в более 11... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:05
2021-06-23T12:05
амур (река)
амурская область
забайкальский край
зея (город)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Дождевой паводок в Приамурье может повторить события 63-летней давности, тогда максимальный уровень Амура у прибрежного села поднялся до отметки в более 11 метров, рассказала РИА Новости заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина в среду.Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и повреждённых дорог введен в Приамурье 27 мая. В регион идёт паводок из Забайкальского края и КНР, в связи с интенсивным подъемом уровня Амура 20 июня объявлен режим повышенной готовности. Режим ЧС в Благовещенске ввели во вторник, 24-27 июня вода в реке может подняться до 9-10 метров ("опасное явление" - 8 метров)."Возле села Черняево, которое находится на берегу реки Амур, 16 июля 1958 года максимальный уровень был зафиксирован на отметке 1 184 сантиметра. Сегодня уровень в Черняеве, по последним данным, 1027 сантиметра. Так что, перекроем ли мы 1958 год или останемся чуть ниже - это еще вопрос пока", - рассказала Печкина.Она отметила, что под Благовещенском максимальный уровень достигал отметки в 8,5 метра 21 июля 1958 года. В среду днем уровень под Благовещенском составлял 7,17 метра."По прогнозам - перекроем данные 63-летней давности, по факту - будем смотреть", - уточнила собеседница агентства.Между тем, Печкина сказала, что "в погоде аналогий не бывает, в любом случае это что-то разное". Кроме того, она разъяснила, почему гидрологи не сравнивают нынешние подъемы воды с наводнением 2013 года."Потому что там была вода из-за подъема реки Зеи, верхний Амур вполне прилично себя тогда вел. И в 2015 году нас топила Зея и все, что идет ниже по течению после устья Зеи и дальше по течению Амура, паводок пошел высокий", - отметила она.Причины такого явления в регионе спровоцировали осадки."Как в этом году, так и в 1958, верхний Амур начинает подниматься исключительно из-за подъема рек в Забайкалье, по-видимому, были затяжные и сильные дожди, которые спровоцировали резкий подъем уровней воды в реках в восточной части Забайкальского края. Такая же история произошла с 14 по 19 июня и в Забайкалье, и в Китае, и в Амурской области - прошло два мощных циклона", - заключила Печкина.
https://ria.ru/20210621/pavodok-1737846791.html
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амур (река), амурская область, забайкальский край, зея (город), происшествия
Уровень воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности
12:05 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Уровень воды в Амуре может обновить рекорд 63-летней давности

Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Дождевой паводок в Приамурье может повторить события 63-летней давности, тогда максимальный уровень Амура у прибрежного села поднялся до отметки в более 11 метров, рассказала РИА Новости заместитель директора Амурского гидрометцентра Елена Печкина в среду.
Режим ЧС регионального значения из-за дождевого паводка и повреждённых дорог введен в Приамурье 27 мая. В регион идёт паводок из Забайкальского края и КНР, в связи с интенсивным подъемом уровня Амура 20 июня объявлен режим повышенной готовности. Режим ЧС в Благовещенске ввели во вторник, 24-27 июня вода в реке может подняться до 9-10 метров ("опасное явление" - 8 метров).
"Возле села Черняево, которое находится на берегу реки Амур, 16 июля 1958 года максимальный уровень был зафиксирован на отметке 1 184 сантиметра. Сегодня уровень в Черняеве, по последним данным, 1027 сантиметра. Так что, перекроем ли мы 1958 год или останемся чуть ниже - это еще вопрос пока", - рассказала Печкина.
Она отметила, что под Благовещенском максимальный уровень достигал отметки в 8,5 метра 21 июля 1958 года. В среду днем уровень под Благовещенском составлял 7,17 метра.
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"По прогнозам - перекроем данные 63-летней давности, по факту - будем смотреть", - уточнила собеседница агентства.
Между тем, Печкина сказала, что "в погоде аналогий не бывает, в любом случае это что-то разное". Кроме того, она разъяснила, почему гидрологи не сравнивают нынешние подъемы воды с наводнением 2013 года.
"Потому что там была вода из-за подъема реки Зеи, верхний Амур вполне прилично себя тогда вел. И в 2015 году нас топила Зея и все, что идет ниже по течению после устья Зеи и дальше по течению Амура, паводок пошел высокий", - отметила она.
Причины такого явления в регионе спровоцировали осадки.
"Как в этом году, так и в 1958, верхний Амур начинает подниматься исключительно из-за подъема рек в Забайкалье, по-видимому, были затяжные и сильные дожди, которые спровоцировали резкий подъем уровней воды в реках в восточной части Забайкальского края. Такая же история произошла с 14 по 19 июня и в Забайкалье, и в Китае, и в Амурской области - прошло два мощных циклона", - заключила Печкина.
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