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Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков
Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2021
Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:05
2021-06-23T13:05
россия
дмитрий песков
афганистан
таджикистан
талибан
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане."В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнерское нам государство. И действительно, возникновение нового очага напряженности и угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал он журналистам.Во вторник на местном телеканале Ariana News сообщили, что боевики радикального движения "Талибан" захватили населенный пункт Шерхан в Афганистане, где расположен порт на границе страны с Таджикистаном, а находящиеся в порту пограничники уступили поселок пришедшим талибам без боевых действий. В данном населенном пункте находится также КПП, мост, соединяющий через реку Пяндж две страны.
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россия, дмитрий песков, афганистан, таджикистан, талибан, безопасность
Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков
13:05 23.06.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

Песков заявил, что Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане.
"В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнерское нам государство. И действительно, возникновение нового очага напряженности и угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал он журналистам.
Во вторник на местном телеканале Ariana News сообщили, что боевики радикального движения "Талибан" захватили населенный пункт Шерхан в Афганистане, где расположен порт на границе страны с Таджикистаном, а находящиеся в порту пограничники уступили поселок пришедшим талибам без боевых действий. В данном населенном пункте находится также КПП, мост, соединяющий через реку Пяндж две страны.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:10
США заявили о выводе более половины войск из Афганистана
 
РоссияДмитрий ПесковАфганистанТаджикистанТалибанБезопасность
 
 
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