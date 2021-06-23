https://ria.ru/20210623/afganistan-1738224562.html

Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков

Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков - РИА Новости, 23.06.2021

Россия обеспокоена ростом напряженности в Афганистане, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:05

2021-06-23T13:05

2021-06-23T13:05

россия

дмитрий песков

афганистан

таджикистан

талибан

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены ростом напряженности в Афганистане."В целом, конечно, развитие ситуации в Афганистане по мере вывода американских и других военных из этой страны - это повод для нашего пристального внимания и беспокойства. Наши пограничники в Таджикистане, это очень тоже близкое и партнерское нам государство. И действительно, возникновение нового очага напряженности и угрозы - это то, что беспокоит нас", - сказал он журналистам.Во вторник на местном телеканале Ariana News сообщили, что боевики радикального движения "Талибан" захватили населенный пункт Шерхан в Афганистане, где расположен порт на границе страны с Таджикистаном, а находящиеся в порту пограничники уступили поселок пришедшим талибам без боевых действий. В данном населенном пункте находится также КПП, мост, соединяющий через реку Пяндж две страны.

https://ria.ru/20210608/ssha-1736169600.html

россия

афганистан

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, афганистан, таджикистан, талибан, безопасность