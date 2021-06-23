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МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов - РИА Новости, 23.06.2021
МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов, наиболее популярных у абитуриентов в этом году. Его выбрали... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T07:31
2021-06-23T12:54
россия
общество
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов, наиболее популярных у абитуриентов в этом году. Его выбрали 11% опрошенных.Исследование проводила компания MAXIMUM Education и портал "Навигатор поступления", результаты есть в распоряжении РИА Новости.За МГУ следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики (по семь процентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три, 13% — в четыре, шесть процентов — в два, четыре процента — в один.Исследование проводили с 18-22 июня с помощью имейл-опроса, в котором приняли участие более тысячи одиннадцатиклассников со всей страны.
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60
россия, общество
МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:31 23.06.2021 (обновлено: 12:54 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтудент в защитной маске во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Студент в защитной маске во время лекции в аудитории Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Абитуриенты назвали МГУ, СПбГУ и ВШЭ приоритетными вузами для поступления

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял первое место в рейтинге вузов, наиболее популярных у абитуриентов в этом году. Его выбрали 11% опрошенных.
Исследование проводила компания MAXIMUM Education и портал "Навигатор поступления", результаты есть в распоряжении РИА Новости.
За МГУ следуют Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики (по семь процентов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (шесть процентов), а также Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина (четыре процента).
Более 55% респондентов уже определились, куда хотели бы поступить, 42% признались, что еще не приняли окончательное решение.
Кроме того, оказалось, что 59% опрошенных выпускников планируют подавать документы в пять вузов, 17% — в три, 13% — в четыре, шесть процентов — в два, четыре процента — в один.
Исследование проводили с 18-22 июня с помощью имейл-опроса, в котором приняли участие более тысячи одиннадцатиклассников со всей страны.
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