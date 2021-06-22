https://ria.ru/20210622/zhizn-1738105726.html

Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет

Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет - РИА Новости, 22.06.2021

Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет

Врач и ученый Федерика Амати озвучила пять рекомендаций, следование которым позволит увеличить продолжительность жизни на десять лет. Об этом пишет Express. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:20

2021-06-22T16:20

2021-06-22T16:20

здоровый образ жизни (зож)

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и ученый Федерика Амати озвучила пять рекомендаций, следование которым позволит увеличить продолжительность жизни на десять лет. Об этом пишет Express. Амати выделила пять "голубых зон" на планете с максимальной продолжительностью жизни — японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. По ее словам, аномальное количество долгожителей в этих местах объясняется их режимом питания — они придерживаются растительной диеты, потребляя в пищу фрукты, овощи, крупы и бобы. "Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — пояснила врач. Вторая рекомендация — больше двигаться. Амати объяснила, что необходимо ежедневно много ходить пешком — будь то прогулка, поход в магазин или физические упражнения. Еще один совет — придерживаться умеренного потребления. Так, по словам врача, на острове Окинава люди предпочитают насыщаться "на 80 процентов". "У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", — добавила Амати. Также она призвала меньше пить алкоголь и избегать стресса.

https://ria.ru/20210525/zhizn-1733873002.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200419/1570271884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, в мире