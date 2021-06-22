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Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет
Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет - РИА Новости, 22.06.2021
Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет
Врач и ученый Федерика Амати озвучила пять рекомендаций, следование которым позволит увеличить продолжительность жизни на десять лет. Об этом пишет Express. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:20
2021-06-22T16:20
здоровый образ жизни (зож)
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и ученый Федерика Амати озвучила пять рекомендаций, следование которым позволит увеличить продолжительность жизни на десять лет. Об этом пишет Express. Амати выделила пять "голубых зон" на планете с максимальной продолжительностью жизни — японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии. По ее словам, аномальное количество долгожителей в этих местах объясняется их режимом питания — они придерживаются растительной диеты, потребляя в пищу фрукты, овощи, крупы и бобы. "Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — пояснила врач. Вторая рекомендация — больше двигаться. Амати объяснила, что необходимо ежедневно много ходить пешком — будь то прогулка, поход в магазин или физические упражнения. Еще один совет — придерживаться умеренного потребления. Так, по словам врача, на острове Окинава люди предпочитают насыщаться "на 80 процентов". "У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", — добавила Амати. Также она призвала меньше пить алкоголь и избегать стресса.
https://ria.ru/20210525/zhizn-1733873002.html
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здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, в мире
Названы пять шагов, продлевающих жизнь на десять лет
16:20 22.06.2021
 
© Depositphotos / bit245Сбалансированное питание
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Depositphotos / bit245

Ученый Федерика Амати дала пять советов, как продлить жизнь на десять лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Врач и ученый Федерика Амати озвучила пять рекомендаций, следование которым позволит увеличить продолжительность жизни на десять лет. Об этом пишет Express.
Амати выделила пять "голубых зон" на планете с максимальной продолжительностью жизни — японский остров Окинава, итальянская Сардиния, греческая Икария, полуостров Никоя в Коста-Рике и район Лома-Линда в Калифорнии.
По ее словам, аномальное количество долгожителей в этих местах объясняется их режимом питания — они придерживаются растительной диеты, потребляя в пищу фрукты, овощи, крупы и бобы.
"Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма для долгой и здоровой жизни", — пояснила врач.
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Вторая рекомендация — больше двигаться. Амати объяснила, что необходимо ежедневно много ходить пешком — будь то прогулка, поход в магазин или физические упражнения.
Еще один совет — придерживаться умеренного потребления. Так, по словам врача, на острове Окинава люди предпочитают насыщаться "на 80 процентов".
"У людей в "голубых зонах" наименьший прием пищи происходит ранним вечером, после чего они больше не едят до конца дня", — добавила Амати.
Также она призвала меньше пить алкоголь и избегать стресса.
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