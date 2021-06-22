https://ria.ru/20210622/zhara-1738060907.html

В Москве побит температурный рекорд

В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 22.06.2021

В Москве побит температурный рекорд

В Москве температура поднялась до 32,4 градуса, сообщил Гидрометцентр. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:43

2021-06-22T12:43

2021-06-22T17:04

погода

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве температура поднялась до 32,4 градуса, сообщил Гидрометцентр.Такие показатели зафиксировали в 12:10.Ранее научный руководитель службы Роман Вильфанд напомнил, что предыдущий рекорд был установлен 22 июня 1917 года, когда столбик термометра в столице поднялся до 31,8 градуса.

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погода, гидрометцентр, москва, общество