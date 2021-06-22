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В Москве побит температурный рекорд
В Москве побит температурный рекорд - РИА Новости, 22.06.2021
В Москве побит температурный рекорд
В Москве температура поднялась до 32,4 градуса, сообщил Гидрометцентр. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:43
2021-06-22T12:43
2021-06-22T17:04
погода
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В Москве температура поднялась до 32,4 градуса, сообщил Гидрометцентр.Такие показатели зафиксировали в 12:10.Ранее научный руководитель службы Роман Вильфанд напомнил, что предыдущий рекорд был установлен 22 июня 1917 года, когда столбик термометра в столице поднялся до 31,8 градуса.
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погода, гидрометцентр, москва, общество
В Москве побит температурный рекорд
12:43 22.06.2021 (обновлено: 17:04 22.06.2021)
Гидрометцентр сообщил, что в Москве побит рекорд жары, температура поднялась до +32,4 градуса