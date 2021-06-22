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Вильфанд рассказал о двух мощных очагах аномальной жары в России

Вильфанд рассказал о двух мощных очагах аномальной жары в России - РИА Новости, 22.06.2021

Вильфанд рассказал о двух мощных очагах аномальной жары в России

Очаги температурной аномалии с показателями на десять градусов и более выше нормы занимают обширные территории на Европейской и Азиатской частях России, только... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T03:31

2021-06-22T03:31

2021-06-22T05:05

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очаги температурной аномалии с показателями на десять градусов и более выше нормы занимают обширные территории на Европейской и Азиатской частях России, только в Западной Сибири температура на четыре-семь градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что такую жаркую погоду определяют два мощных антициклона. Кроме того, сейчас день летнего солнцестояния, то есть солнце наиболее активно, ситуацию усугубляет ясная погода.Вильфанд отметил, что антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следуют признать "нашей". Аномальная жара продержится в данных регионах до конца недели.Ученый отметил, что температура ниже нормы наблюдается в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края.

https://ria.ru/20210621/otoplenie-1737909845.html

россия

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2021

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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество