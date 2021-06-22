Вильфанд рассказал о двух мощных очагах аномальной жары в России
03:31 22.06.2021 (обновлено: 05:05 22.06.2021)
Вильфанд заявил, что два мощных очага аномальной жары занимают большую часть территории России
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Очаги температурной аномалии с показателями на десять градусов и более выше нормы занимают обширные территории на Европейской и Азиатской частях России, только в Западной Сибири температура на четыре-семь градусов ниже нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода… Два огромный очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число, на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской - больше 12 градусов", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что такую жаркую погоду определяют два мощных антициклона. Кроме того, сейчас день летнего солнцестояния, то есть солнце наиболее активно, ситуацию усугубляет ясная погода.
Вильфанд отметил, что антициклоны образовались над территорией России, поэтому эту жару следуют признать "нашей". Аномальная жара продержится в данных регионах до конца недели.
Ученый отметил, что температура ниже нормы наблюдается в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края.