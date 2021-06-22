https://ria.ru/20210622/yalta-1738074227.html

Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек

Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек - РИА Новости, 22.06.2021

Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек

Вода, подтапливающая улицы и дома Ялты, вернулась в русла рек, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:42

2021-06-22T13:42

2021-06-22T13:45

подтопления в крыму

виктор яцуценко

керчь

ялта

происшествия

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ЯЛТА, 22 июн – РИА Новости. Вода, подтапливающая улицы и дома Ялты, вернулась в русла рек, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко."Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла. Сейчас проводится зачистка русла", - сказал журналистам Яцуценко.По его словам, в городе идет расчистка улиц, вывозится лишний грунт.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.

https://ria.ru/20210621/yalta-1737981514.html

https://ria.ru/20210621/yalta-1737956157.html

керчь

ялта

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подтопления в крыму, виктор яцуценко, керчь, ялта, происшествия