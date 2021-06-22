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Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек
Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек - РИА Новости, 22.06.2021
Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек
Вода, подтапливающая улицы и дома Ялты, вернулась в русла рек, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:42
2021-06-22T13:45
подтопления в крыму
виктор яцуценко
керчь
ялта
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ЯЛТА, 22 июн – РИА Новости. Вода, подтапливающая улицы и дома Ялты, вернулась в русла рек, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко."Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла. Сейчас проводится зачистка русла", - сказал журналистам Яцуценко.По его словам, в городе идет расчистка улиц, вывозится лишний грунт.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.
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подтопления в крыму, виктор яцуценко, керчь, ялта, происшествия
Подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек
13:42 22.06.2021 (обновлено: 13:45 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодтопления в Ялте после ливней
Подтопления в Ялте после ливней - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что подтапливающая Ялту вода вернулась в русла рек

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 22 июн – РИА Новости. Вода, подтапливающая улицы и дома Ялты, вернулась в русла рек, сообщил замминистра МЧС РФ Виктор Яцуценко.
"Всю воду, которая шла бесконтрольно и подтопляла населенные пункты и жилые дома и создавала угрозу, оперативно вернули в русла. Сейчас проводится зачистка русла", - сказал журналистам Яцуценко.
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Подтопления в КрымуВиктор ЯцуценкоКерчьЯлтаПроисшествия
 
 
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