https://ria.ru/20210622/windows-1738045664.html
В новой версии Windows обнаружена уникальная функция
В новой версии Windows обнаружена уникальная функция - РИА Новости, 22.06.2021
В новой версии Windows обнаружена уникальная функция
Операционная система Windows 11 будет работать с несколькими мониторами иначе, чем ее предшественницы, сообщил портал Windowslatest. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:28
2021-06-22T11:28
2021-06-22T16:58
наука
windows
технологии
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Операционная система Windows 11 будет работать с несколькими мониторами иначе, чем ее предшественницы, сообщил портал Windowslatest.В попавшей в Сеть тестовой сборке Windows 11 нашли опцию, позволяющую операционке запоминать местоположение каждого окна при подключении нескольких мониторов. Это должно решить проблему перемещения случайных окон или вкладок на одном из них. Помимо этого, как только пользователь отключит один из мониторов, система свернет приложение в лоток.Презентация новой версии Windows, которая придет на смену "десятке", состоится 24 июня. Ожидается, что рассылка обновления стартует уже осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210603/windows-1735349493.html
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