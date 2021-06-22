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Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов
Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов - РИА Новости, 22.06.2021
Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов
Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что если власти продолжат работать в том же стиле, страну ждут новые внеочередные парламентские выборы. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:48
2021-06-22T10:48
внеочередные парламентские выборы в армении
никол пашинян
роберт кочарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что если власти продолжат работать в том же стиле, страну ждут новые внеочередные парламентские выборы."Если эти власти продолжат работать в том же стиле и цели их будут прежними, это приведет к новым внеочередным выборам", - сказал Кочарян.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/kocharyan-1737915893.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире
Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов
10:48 22.06.2021
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВторой президент Армении, лидер блока "Армения" Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване
Второй президент Армении, лидер блока Армения Роберт Кочарян общается с журналистами на одном из избирательных участков в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк

Роберт Кочарян считает, что в Армении не исключены новые внеочередные парламентские выборы

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что если власти продолжат работать в том же стиле, страну ждут новые внеочередные парламентские выборы.
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"Если эти власти продолжат работать в том же стиле и цели их будут прежними, это приведет к новым внеочередным выборам", - сказал Кочарян.
В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.
 
Внеочередные парламентские выборы в АрменииНикол ПашинянРоберт КочарянАрменияВ мире
 
 
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