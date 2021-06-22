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Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов

Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов - РИА Новости, 22.06.2021

Кочарян не исключил возможность новых внеочередных парламентских выборов

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что если власти продолжат работать в том же стиле, страну ждут новые внеочередные парламентские выборы. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:48

2021-06-22T10:48

2021-06-22T10:48

внеочередные парламентские выборы в армении

никол пашинян

роберт кочарян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что если власти продолжат работать в том же стиле, страну ждут новые внеочередные парламентские выборы."Если эти власти продолжат работать в том же стиле и цели их будут прежними, это приведет к новым внеочередным выборам", - сказал Кочарян.В минувшее воскресенье в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно предварительным данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок "Армения" Кочаряна набирает 21,04%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/kocharyan-1737915893.html

армения

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внеочередные парламентские выборы в армении, никол пашинян, роберт кочарян, армения, в мире