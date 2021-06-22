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Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы
Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы - РИА Новости, 22.06.2021
Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы
24 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вызовы пандемии для электоральной демократии".
2021-06-22T10:35
2021-06-22T10:35
анонсы
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Задать вопрос Участники:- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- политолог, доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий КАЗАНКОВ;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор исследовательских программ Экспертной группы "PiteR" Александр СЕРАВИН;- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА.Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Парламентские выборы в России должны состояться в период 17-19 сентября. Государственная Дума VII созыва завершила последнюю свою сессию. Партиям предстоит провести съезды и выдвинуть новых кандидатов, принять программы и донести их содержание до избирателей. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе электоральные. Проведение съездов и агитации, организация голосования и наблюдения - все должно быть максимально безопасным с учетом новых реалий. С какими сложностями столкнутся политические партии? Какие решения находят политтехнологи, организаторы выборов и наблюдатели, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан на высшем уровне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы

10:35 22.06.2021
 
Читать ria.ru в
24 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вызовы пандемии для электоральной демократии".
Задать вопрос

Участники:
- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;
- политолог, доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий КАЗАНКОВ;
- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;
- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- директор исследовательских программ Экспертной группы "PiteR" Александр СЕРАВИН;
- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА.

Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.

Парламентские выборы в России должны состояться в период 17-19 сентября. Государственная Дума VII созыва завершила последнюю свою сессию. Партиям предстоит провести съезды и выдвинуть новых кандидатов, принять программы и донести их содержание до избирателей. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе электоральные. Проведение съездов и агитации, организация голосования и наблюдения - все должно быть максимально безопасным с учетом новых реалий.
С какими сложностями столкнутся политические партии? Какие решения находят политтехнологи, организаторы выборов и наблюдатели, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан на высшем уровне?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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