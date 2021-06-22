https://ria.ru/20210622/vybory-1738031810.html

Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы

Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы - РИА Новости, 22.06.2021

Круглый стол ЭИСИ о влиянии пандемии на выборы

24 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол в онлайн-формате на тему: "Вызовы пандемии для электоральной демократии".

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:35

2021-06-22T10:35

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Задать вопрос Участники:- директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим ГРИГОРЬЕВ;- политолог, доцент кафедры химической энзимологии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий КАЗАНКОВ;- руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр КИРЬЯН;- руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб КУЗНЕЦОВ;- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- директор исследовательских программ Экспертной группы "PiteR" Александр СЕРАВИН;- исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена БУЛГАКОВА.Модератор - руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина СОКОЛОВА.Парламентские выборы в России должны состояться в период 17-19 сентября. Государственная Дума VII созыва завершила последнюю свою сессию. Партиям предстоит провести съезды и выдвинуть новых кандидатов, принять программы и донести их содержание до избирателей. Пандемия накладывает отпечаток на все социальные процессы, в том числе электоральные. Проведение съездов и агитации, организация голосования и наблюдения - все должно быть максимально безопасным с учетом новых реалий. С какими сложностями столкнутся политические партии? Какие решения находят политтехнологи, организаторы выборов и наблюдатели, чтобы обеспечить реализацию избирательных прав граждан на высшем уровне?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы