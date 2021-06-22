Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738024162.html
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 22.06.2021
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:22
2021-06-22T13:44
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 22 июня в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление совершено во время ссоры, при этом подозреваемая была пьяной. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику."Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.Она добавила, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с убийством вожатой в детском оздоровительном лагере в Пушкинском городском округе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.
https://ria.ru/20210615/delo-1737119468.html
https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6381e0abc63d5f874343df88552f14be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
09:22 22.06.2021 (обновлено: 13:44 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, 22 июня в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление совершено во время ссоры, при этом подозреваемая была пьяной. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Она добавила, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 17:53
Под Пензой возбудили дело после видео с опасной игрой подростков в лагере
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с убийством вожатой в детском оздоровительном лагере в Пушкинском городском округе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
19 июня, 20:44
Под Пензой арестовали обвиняемого в убийстве школьницы
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:15Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
09:14Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
09:12Путин рассказал о принципах развития оборонного потенциала
09:11Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим государствам
09:10Россия будет содействовать деэскалации конфликтов, заявил Путин
09:08Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:04Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:03Путин заявил о росте турбулентности геополитических процессов
09:01Премьер Белоруссии утвердил акт приемки первого блока БелАЭС
09:00В России создан уникальный сплав для авиа и железнодорожного транспорта
08:49Уроженец Томска выбыл из гонки за место мэра Нью-Йорка
08:44При ЧП на ферме под Тамбовом погиб рабочий
08:37В ЛНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
08:34Правительство предложило ввести акцизы на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
Лента новостейМолния