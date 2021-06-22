https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738024162.html
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 22.06.2021
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:22
2021-06-22T09:22
2021-06-22T13:44
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 22 июня в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление совершено во время ссоры, при этом подозреваемая была пьяной. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику."Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.Она добавила, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с убийством вожатой в детском оздоровительном лагере в Пушкинском городском округе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.
https://ria.ru/20210615/delo-1737119468.html
https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия
В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги
09:22 22.06.2021 (обновлено: 13:44 22.06.2021)
В Подмосковье вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье
по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК
РФ Ольга Врадий
.
По данным следствия, 22 июня в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление совершено во время ссоры, при этом подозреваемая была пьяной. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино
ГСУ СК России
по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.
Она добавила, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с убийством вожатой в детском оздоровительном лагере в Пушкинском городском округе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.
По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.