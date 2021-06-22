https://ria.ru/20210622/vozhataya-1738024162.html

В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги

В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги - РИА Новости, 22.06.2021

В Подмосковье вожатую детского лагеря заподозрили в убийстве коллеги

Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:22

2021-06-22T09:22

2021-06-22T13:44

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1107f3c1be2c1e24d801f66735f938c5.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вожатая детского лагеря задержана в Подмосковье по подозрению в убийстве своей коллеги в ходе конфликта, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 22 июня в детском лагере в Пушкинском городском округе в одной из комнат нашли тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранения в области груди. По подозрению в убийстве задержана коллега убитой, с которой они жили в комнате. Установлено, что преступление совершено во время ссоры, при этом подозреваемая была пьяной. По предварительным данным, девушки проходили в лагере студенческую практику."Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области задержана 23-летняя вожатая детского лагеря, подозреваемая в убийстве своей коллеги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)", - сообщила Врадий.Она добавила, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия, изъяли смывы и нож. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения.Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с убийством вожатой в детском оздоровительном лагере в Пушкинском городском округе, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы надзорного ведомства Наталья Григорьева.По ее словам, в ходе проверки, проведение которой поручено Пушкинской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, около 2.00 в детском оздоровительном лагере "Лесной лорд" в посёлке Доброе Пушкинского района две вожатые выпивали спиртное. Между девушками возник спор, кто лучший вожатый. Тогда одна из них ударила другую ножом. Потерпевшая смогла выбежать в коридор, где скончалась.

https://ria.ru/20210615/delo-1737119468.html

https://ria.ru/20210619/arest-1737727866.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия