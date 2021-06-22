В Нижнем Новгороде составили изображение легендарной полуторки из свечей
13:24 22.06.2021 (обновлено: 13:34 22.06.2021)
© Фото : Правительство Нижегородской областиВсероссийская акция "Огненные картины" в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде составили изображение легендарной полуторки военных лет из тысяч свечей
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Надпись из свечей "Город трудовой доблести" и изображение легендарной "полуторки" - самого массового советского грузовика времен Великой Отечественной войны - появились ночью в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Патриотическая акция "Огненные картины войны" проходит накануне Дня памяти и скорби и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проводят активисты партии "Единая Россия", "Волонтеров Победы" и "Молодой Гвардии".
Вчера, 10:19"Помни": тысячи свечей зажги на Поклонной горе в День памяти и скорбиМемориальная акция "Свеча памяти", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, прошла в ночь на 22 июня в Москве. У Музея Победы на Поклонной горе в полночь от Вечного огня зажгли 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны.
"Колонна мотоклуба "Ночные волки" прибыла от монумента боевой и трудовой славы автозаводцев в Парк Победы и привезла зажженную от Вечного огня лампаду. От этого огня участники события зажгли свечи и создали памятную инсталляцию в форме полуторки "ГАЗ-АА" и надписи "Нижний Новгород – город трудовой доблести", - говорится в сообщении.
Всего было зажжено 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны - в память о горьковчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны.
"Очень важно, что представители разных организаций, профессий и возрастов объединяются в День памяти и скорби, чтобы еще раз вспомнить тех, кто не вернулся с фронта. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде мы выложили из свечей легендарную полуторку, которая является символом трудовой доблести города Горького", – сказала руководитель регионального отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.
Началась акция с голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны и минуты молчания в память о погибших в те годы, а завершилась возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям и к памятнику танкисту Зиновию Колобанову. Реконструкторы Нижегородского объединения военно-исторических клубов залпами почтили День памяти и скорби, а военный оркестр войсковой части 64120 исполнил военные марши и песни.
В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Нижнему Новгороду было присвоено звание Города трудовой доблести. Это почетное звание Российской Федерации присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы: обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. За годы войны с нижегородских станков сошло 16 тысяч самолетов, 170 тысяч автомобилей, 31 тысяча танков и самоходных артиллерийских установок, было произведено более 57 миллионов боеприпасов.