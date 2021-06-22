https://ria.ru/20210622/voyna-1738070034.html

В Нижнем Новгороде составили изображение легендарной полуторки из свечей

В Нижнем Новгороде составили изображение легендарной полуторки из свечей - РИА Новости, 22.06.2021

В Нижнем Новгороде составили изображение легендарной полуторки из свечей

Надпись из свечей "Город трудовой доблести" и изображение легендарной "полуторки" - самого массового советского грузовика времен Великой Отечественной войны -... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:24

2021-06-22T13:24

2021-06-22T13:34

волонтеры победы

россия

юрий левитан

нижний новгород

единая россия

молодая гвардия

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Надпись из свечей "Город трудовой доблести" и изображение легендарной "полуторки" - самого массового советского грузовика времен Великой Отечественной войны - появились ночью в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".Патриотическая акция "Огненные картины войны" проходит накануне Дня памяти и скорби и 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Мероприятие проводят активисты партии "Единая Россия", "Волонтеров Победы" и "Молодой Гвардии"."Колонна мотоклуба "Ночные волки" прибыла от монумента боевой и трудовой славы автозаводцев в Парк Победы и привезла зажженную от Вечного огня лампаду. От этого огня участники события зажгли свечи и создали памятную инсталляцию в форме полуторки "ГАЗ-АА" и надписи "Нижний Новгород – город трудовой доблести", - говорится в сообщении.Всего было зажжено 1418 свечей - по числу дней Великой Отечественной войны - в память о горьковчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны."Очень важно, что представители разных организаций, профессий и возрастов объединяются в День памяти и скорби, чтобы еще раз вспомнить тех, кто не вернулся с фронта. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Нижнем Новгороде мы выложили из свечей легендарную полуторку, которая является символом трудовой доблести города Горького", – сказала руководитель регионального отделения "Волонтеров Победы" Мария Самоделкина.Началась акция с голоса Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны и минуты молчания в память о погибших в те годы, а завершилась возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям и к памятнику танкисту Зиновию Колобанову. Реконструкторы Нижегородского объединения военно-исторических клубов залпами почтили День памяти и скорби, а военный оркестр войсковой части 64120 исполнил военные марши и песни.В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Нижнему Новгороду было присвоено звание Города трудовой доблести. Это почетное звание Российской Федерации присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы: обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. За годы войны с нижегородских станков сошло 16 тысяч самолетов, 170 тысяч автомобилей, 31 тысяча танков и самоходных артиллерийских установок, было произведено более 57 миллионов боеприпасов.

https://ria.ru/20210622/svechi-1738029755.html

https://ria.ru/20210621/volgograd-1737994165.html

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волонтеры победы, россия, юрий левитан, нижний новгород, единая россия, молодая гвардия , общество